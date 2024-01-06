Berliner Zeitung: немецкий эксперт предсказывает Украине потерю новых территорий из-за сокращающейся западной поддержки

США, ЕС и Великобритания столкнулись с невозможностью расширения помощи Украине, арсеналы опустели, увеличения производства слишком медленное. В таких условиях Украина, вероятно, потеряет в 2024 года новые территории, опасается Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики (DGAP). Он считает, что без западной поддержки Украину ждёт «большее давление», так как своим ВПК она не способна самостоятельно обеспечить фронт.

C конца прошлого года множатся сообщения о проблемах с продолжением западных поставок оружия на Украину. Сначала речь шла о США и ЕС, теперь к ним добавилась и Великобритания, заявившая о заканчивающихся арсеналах.

Руководитель программы Восточной Европы и Центральной Азии Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер опасается, что «это будет означать, что в этом году Украина окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займёт оборонительную позицию». «Возможно, Украина даже потеряет территории», — заявляет Штефан Майстер в комментарии Berliner Zeitung.

«Экспертные круги всё более скептически относятся к перспективам военного успеха Украины — в этом отношении свою роль играют, в частности, внутриполитические дебаты в США, а также отсутствие общей позиции среди 27 стран ЕС». Немецкая газета отмечает, что схожих позиций придерживается и американский Институт изучения войны (ISW).

Штефан Майстер также отрицает возможность компенсировать выпадающие западные поставки собственным украинским производством. «Да, Украина находится в процессе расширения своих мощностей, но потребуются годы, прежде чем будут достигнуты соответствующие объёмы», — говорит Майстер. По его словам, Украине также не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество боеприпасов, которые могут сыграть хоть какое-то значение.