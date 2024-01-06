Berliner Zeitung: немецкий эксперт предсказывает Украине потерю новых территорий из-за сокращающейся западной поддержки
C конца прошлого года множатся сообщения о проблемах с продолжением западных поставок оружия на Украину. Сначала речь шла о США и ЕС, теперь к ним добавилась и Великобритания, заявившая о заканчивающихся арсеналах.
Руководитель программы Восточной Европы и Центральной Азии Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер опасается, что «это будет означать, что в этом году Украина окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займёт оборонительную позицию». «Возможно, Украина даже потеряет территории», — заявляет Штефан Майстер в комментарии Berliner Zeitung.
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