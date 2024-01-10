Ведущий Fox News: единственное, что Трамп сломал, это мозги журналистов

Когда Дональд Трамп был у власти, США процветали и не начинали новых войн, однако возможное возвращение Трампа в Белый дом демократы объявляют чуть ли не концом света, отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, СМИ обслуживают дряхлеющего Байдена, раскручивая даже самую легкоопровержимую ложь и замалчивая правду, но Байден всё равно недоволен.

Что думаете по поводу вызова прессы и вручения ей списка жалоб?



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Мне нравится, что Джо (Байден. — ИноТВ) зол на прессу за то, что та не полностью его обслуживает. Он как больной в терминальной стадии, окружённый десятками ведущих хирургов, которым он платит, и он винит их в своей болезни. Старина, они делают всё, что в их силах, чтобы спасти тебя! Они уже покрыли эту какашку двадцатью слоями краски, и не их вина, что она всё равно воняет!



Взять хотя бы иммиграцию. Когда у власти был Трамп, СМИ называли ситуацию с пересечением границы кризисом. А при Байдене, когда эта ситуация стала в десять раз хуже, они не могут даже назвать её проблемой.



СМИ изо всех сил кричали о белом шовинизме в вооружённых силах, потом оказалось, что это очередная ложь. И когда эту ложь разоблачили, они опубликовали сообщение как раз перед Рождеством. Они спрятали правду, как Джесси (Уоттерс, ведущий Fox News. — ИноТВ) прячет лысину!



(Смех.)



Каждый раз, когда выходит доклад о занятости населения, они объявляют его лучшим в истории. А потом, спустя дни или месяцы, появляются исправления. Неизбежно появляются. И их закапывают, как расчленённый труп доносчика из мафиозной среды.



Они радостно повторяют, что события шестого января были мятежом, хотя мы знаем, что это не так. Они говорят, что преступность падает, когда это не так. И они по команде объявят этот год самым жарким за 125 тысяч лет. Они будут повторять, как попугаи, всё, что им велят.



Вспомним все «утки», которые СМИ раскручивали. О «хороших людях»* — самая легкоразоблачаемая «утка» в истории. Достаточно прочесть стенограмму. Но ни один репортёр не удосужился. Или скандал с «хлыстом»**. Есть фотографии и свидетельские показания, доказывающие неправоту Джо, но СМИ всё равно это подхватили.



Была, конечно же, история с ноутбуком Хантера (Байдена. — ИноТВ): опросы показали, что замалчивание этого скандала, увязывающего заработки Хантера и возможные выгоды Джо, помогло Байдену победить Трампа.



А его прогрессирующая дряхлость — они упоминают о ней только тогда, когда у них нет выбора, когда она на виду.



Тем временем всё те же лица — и Мишель (Обама. — ИноТВ) одна из них — пророчат конец света в случае возвращения Трампа. А ведь когда Трамп был президентом, у нас был мир и процветание, никаких войн. Единственное, что Трамп сломал, это мозги журналистов. С чем мы сейчас и имеем дело.



Мы имеем дело с массовым нервным срывом, длящимся почти четыре года. На самом деле, он начался ещё раньше. И он будет лишь усугубляться, вам придётся привыкнуть. Будет лететь так много дерьма… Он ведь уже Гитлер. Кем ещё они его назовут? Кто хуже Гитлера?



Да, куда уж дальше?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Килмид (ведущий Fox News. — ИноТВ)?



Дата выхода в эфир 09 января 2024 года.



* Имеется в виду приписываемое Дональду Трампу высказывание о том, что в рядах ультраправых демонстрантов в Шарлотсвилле были «очень хорошие люди» (прим. ИноТВ).



** В 2021 году в СМИ появлялась фотография, на которой конный пограничник якобы поднял хлыст на мигрантов. На самом деле, пограничник держал поводья (прим. ИноТВ).