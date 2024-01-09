Fox News: «исчезновение» Ллойда Остина уничтожило остатки доверия к Белому дому

Тайная госпитализация главы Пентагона уничтожила остатки доверия к администрации Байдена, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм. Тот факт, что никто четыря дня не замечал пропажи министра обороны, говорит о том, что высшее руководство США не поддерживает связь друг с другом. Но ещё больший «позор» для США заключается в том, что если кто и заметил отсутствие Остина, то это Россия и Китай, которые «отслеживают каждый шаг Байдена и его команды».

То, что мы наблюдали в выходные, полностью уничтожило все остатки доверия к администрации Байдена. Теперь они ещё больше углубились, превратившись в вопиющую ложь. Во-первых, так называемые двухпартийные переговоры о пограничном кризисе, который Белый дом сам же и спровоцировал. Теперь, когда Майоркас и Байден уже разрешили въезд в США примерно 12 миллионам мигрантов, они думают, что смогут заставить республиканцев согласиться на невыгодную сделку или заставить общественность обвинить их, если те не согласятся. Какое мошенничество! Об этом мы поговорим через минуту. Во-вторых, исчезновение министра обороны.

ДЖОН КИРБИ, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома: Президент уважает тот факт, что министр Остин взял на себя ответственность за отсутствие прозрачности. Он также уважает его потрясающую работу на посту министра обороны и то, как он справлялся с многочисленными кризисами в течение последних почти трёх лет, а также очень ценит его советы, откровенность и лидерство.

Ну разве не мило? А вообще, телевизионное шоу должны устраивать мы, а не Пентагон. Но если бы кто-то из моего руководящего состава пропал на четыре дня, мы бы все узнали об этом в течение максимум 12 часов. Почему? Потому что, во-первых, мы беспокоимся друг о друге, а во-вторых, мы практически постоянно находимся на связи и каждый сотрудник действительно важен для нашего ежедневного производства.

Но Ллойд Остин, министр обороны, высшее должностное лицо в министерстве, насчитывающем 2,8 миллиона человек, исчезает на четыре дня, — и никто даже не замечает этого! Заголовки об этой истории в основном посвящены тому, что Пентагон не проинформировал людей. Но, на мой взгляд, гораздо важнее то, что никто, похоже, не заметил его исчезновения. Ни советник по национальной безопасности Джейк Салливан, ни госсекретарь Энтони Блинкен, ни старшие сотрудники Белого дома, ни сам президент США. Ой, точно, последний ведь был занят тем, что загорал на Карибах.

Но представьте, что вы исчезаете из своего офиса, а люди, с которыми вы ежедневно имеете дело, даже не замечают этого в течение нескольких дней. Так что вывод один: Остин не поддерживает регулярную связь ни с кем из этих людей. Предлагаю называть его «генерал-невидимка».

Зато я точно могу сказать, кто заметил отсутствие нашего главы минобороны: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Какой же позор! Ведь мы знаем, что они отслеживают каждый шаг, каждую запинку Байдена и его команды. Настоящая сверхдержава так себя не ведёт, а настоящий президент не стал бы так реагировать на подобное неисполнение обязанностей.

Но Байден упорно поддерживает своего человека. Официальный представитель Белого дома подтвердил телеканалу Fox News, что президент Байден «не рассматривает возможность увольнения министра обороны Ллойда Остина» и что президент «не примет отставку Остина, если тот выступит с таким предложением». Но это совершенно не означает, что они не относятся к этому вопросу очень серьёзно!

ДЖОН КИРБИ: Мы рассмотрим процесс и процедуру, постараемся извлечь уроки из этого опыта, и, если нужно будет внести какие-то изменения в процесс и процедуру, мы это сделаем.

Чудесно. Процесс и процедура. Нам стоит сделать футболки с надписью «Занимаюсь вашим процессом и процедурой». Но это то, о чём мы говорили вам всё это время: наши чиновники спят за рулём. А налогоплательщики тем временем несут рекордные расходы, которые мы не можем себе позволить и за которые никто не может отчитаться. Да они не могут отчитаться даже за главу министерства обороны! Пентагону пора понять, что всему есть предел. Но ведь у нас так много военных побед, правда? Даже сосчитать не можем. И теперь они получат ещё 886 миллиардов долларов.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.