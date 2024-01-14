Fox News: связанный с Украиной законопроект по южной границе США станет ударом в спину для американских рабочих

В конгрессе США республиканцы и демократы подготовили законопроект, благодаря которому Байдену станет проще ежедневно впускать в страну тысячи нелегальных иммигрантов, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм. По её словам, этот документ, тесно связанный с выделением Киеву помощи со стороны Вашингтона, станет ударом в спину для американских рабочих и подарком для большого бизнеса и предвыборной кампании Байдена.

В то самое время, когда страна изо всех сил пытается справиться с (притоком иммигрантов. — ИноТВ) и заплатить за миллионы человек, которых уже запустил в страну Байден, — причём большинство из них из стран третьего мира, — законопроект, который поддержали (лидер демократического большинства в сенате. — ИноТВ) Чак Шумер и (лидер республиканского меньшинства в сенате. — ИноТВ) Митч Макконнелл, позволит Байдену с ещё большей лёгкостью только лишь в предстоящем году впустить в страну более 2 миллионов человек.



Ранее на этой неделе я спросила об этом высокопоставленного члена комитета сената по внутренней безопасности.



Республиканцы готовят сделку по границе, и Чак Шумер, а также, похоже, Митч Макконнелл и другие поддержат её. Как вы это прокомментируете?



РЭНД ПОЛ, американский сенатор-республиканец: Это предательство, которое и дальше будет способствовать нелегальной иммиграции, конкретно въезду в нашу страну мигрантов. В ней говорится, что мы будем позволять 5 тысячам человек в день незаконно входить в нашу страну, а после этого мы, возможно, в этот же день попытаемся остановить следующие 5 тысяч человек. Это однозначно предательство. И происходит это так потому, что таких людей, как сенатор Макконнелл, больше всего волнует Украина.



Я бы сказала, что это наиважнейший законопроект, рассматриваемый в этом году, а, возможно, и в последние пять лет. Тем не менее он связан с ещё одним запросом о выделении 60 миллиардов долларов для Украины. И это первый признак того, что это плохая затея.



Этот законопроект продвигает сенатор от штата Оклахома Джим Лэнкфорд из подкомитета по делам границы. Поддержку ему оказывают республиканцы, печально известные, прежде всего, своей поддержкой огромных расходов и открытых границ.



ДЖИМ ЛЭНКФОРД, американский сенатор-республиканец: Это не должно становиться тем вопросом, который мы тут не разбираем. Как нам его рассмотреть в двухпартийном ключе? К сожалению, палата представителей не привлекла к работе ни одного демократа. Мы же последние два с половиной месяца проводим двухпартийные встречи, чтобы выяснить, как нам это решить.



ТОМ ТИЛЛИС, американский сенатор-республиканец: Сенатор Лэнкфорд, вы проделали невероятную работу, ведя переговоры о том, что, по-моему, станет успешным компромиссом, который получит поддержку и республиканцев, и демократов.



Это слова Тома Тиллиса — человека, который проголосовал за то, чтобы выделить Байдену триллион долларов на инфраструктуру, — которые в итоге открыли дверь для кое-чего похуже: для так называемого закона о снижении инфляции.



Уже просачиваются некоторые подробности этой сделки по границе. И эти люди обычно не забывают, как проворачивать подобные дела: они публикуют текст посреди ночи, прячут ущерб среди сотен или же тысяч страниц текста, который почти всегда написан лоббистами. Но этим вечером нам известно следующее: всё, о чём Шумер и Дурбин договорятся, станет ударом в спину американских рабочих и подарком для большого бизнеса и предвыборного штаба Байдена. Зачем же это делается?



Этот законопроект, по имеющейся информации, увеличит число иностранных рабочих, которых будут впускать в страну, и обеспечит немедленную выдачу разрешения на работу тем, кого выпустят из-под стражи (на границе. — ИноТВ). При этом он также создаст возможность для того, чтобы в страну ежедневно въезжали несколько тысяч мигрантов.



Дата публикации 13 января 2024 года.