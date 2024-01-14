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Байден пригрозил республиканцам последствиями за отказ помогать Киеву

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Джо Байден предупредил республиканцев, что им придётся за многое заплатить, если они не поддержат выделение помощи Киеву, сообщает сайт Белого дома. Кроме того, президент США также заявил о готовности пойти на значительные изменения на южной границе, из-за которой финансирование Украины пока не может пройти американский конгресс.
Байден пригрозил республиканцам последствиями за отказ помогать Киеву
AP

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, каковым будет следующий шаг по поддержке Киева, заявил, что республиканцам придётся «за очень многое заплатить», если они не обеспечат финансирование Украины, сообщает сайт Белого дома.

«Если мои коллеги-республиканцы не станут финансировать Украину, им придётся за очень многое заплатить», — сказал он перед посадкой на президентский вертолёт.

Говоря о ситуации на южной границе США, преимущественно из-за которой члены американского конгресса до сих пор не могут договориться по помощи Киеву, Байден заявил о готовности произвести там «значительные изменения».

«Переговоры идут последние пять недель, так что я надеюсь, что мы добьёмся успеха», — заявил он.

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