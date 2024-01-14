Байден пригрозил республиканцам последствиями за отказ помогать Киеву

Джо Байден предупредил республиканцев, что им придётся за многое заплатить, если они не поддержат выделение помощи Киеву, сообщает сайт Белого дома. Кроме того, президент США также заявил о готовности пойти на значительные изменения на южной границе, из-за которой финансирование Украины пока не может пройти американский конгресс.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, каковым будет следующий шаг по поддержке Киева, заявил, что республиканцам придётся «за очень многое заплатить», если они не обеспечат финансирование Украины, сообщает сайт Белого дома.



«Если мои коллеги-республиканцы не станут финансировать Украину, им придётся за очень многое заплатить», — сказал он перед посадкой на президентский вертолёт.



Говоря о ситуации на южной границе США, преимущественно из-за которой члены американского конгресса до сих пор не могут договориться по помощи Киеву, Байден заявил о готовности произвести там «значительные изменения».



«Переговоры идут последние пять недель, так что я надеюсь, что мы добьёмся успеха», — заявил он.