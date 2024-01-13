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Mediaite: во время визита в Пенсильванию Байдена назвали неудачником

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Визит Джо Байдена в штат Пенсильвания сопровождался протестами и выкриками недовольных местных жителей, сообщает Mediaite. В частности, главу Белого дома назвали «неудачником» и призвали его «вернуться домой».
Mediaite: во время визита в Пенсильванию Байдена назвали неудачником
AP
Президента США Джо Байдена во время его визита в штат Пенсильвания назвали «неудачником» и посоветовали ему «возвращаться домой», сообщает Mediaite.
 
Когда Байден посещал магазины в городе Эммаус, местные жители выкрикивали: «Возвращайся домой, Джо!» и «Ты неудачник!»
 
Судя по фотографиям, на которых изображены как пропалестинские протестующие, так и мужчина с огромным вырезанным из картона Дональдом Трампом, визит Байдена вызвал протест не только со стороны правых, но и со стороны левых.
 
Кроме того, на одном из домов, которые посетил Байден, на флагштоке, как указывается в статье, «гордо» развевался флаг с лозунгом Трампа «Вернём Америке былое величие».
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источник
Mediaite США Северная Америка
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