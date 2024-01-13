Mediaite: во время визита в Пенсильванию Байдена назвали неудачником

15:27
Ещё один кандидат от оппозиции признал поражение на выборах в Тайване
Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал поражение на выборах главы администрации острова.
15:24
Аналитик Гетьман: ВС России продолжат наносить удары «Кинжалами» и Х-22
Российская армия продолжит наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины при помощи крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман.
15:21
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова.
15:17
Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о том, мог бы он возглавить столичный клуб.
15:17
В новом законопроекте могут снять бронь от мобилизации с украинских депутатов
Бронь с украинских депутатов от мобилизации могут снять в рамках нового законопроекта.
15:14
Большунов выиграл спринт на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Александр Большунов одержал победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:09
Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах главы администрации Тайваня
Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня.
15:04
Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:04
Полковник запаса ВСУ Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что соглашение, которое подписали Украина и Великобритания, является полным провалом для Киева.
14:57
Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.
14:56
Госстройнадзор: Wildberries не обращалась за разрешением на ввод горящего склада
Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод горящего складского комплекса в Пушкинском районе города.
14:48
Смородская: если Миранчук останется в «Аталанте», это будет хорошо
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
14:42
Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения
Властям Германии под руководством канцлера Олафа Шольца стоит лучше объяснять свои решения ввиду снижения доверия со стороны граждан. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
14:40
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные уничтожили оперативный штаб и командный центр движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
14:37
Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о восстановлении защитника Игоря Дивеева.
14:28
Терапевт рассказал о возможных последствиях пожара на складе Wildberries
Терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе с RT рассказал о возможных последствиях для здоровья в связи с пожаром на складе Wildberries.
14:24
Источник: защитник «Зенита» Круговой перейдёт в ЦСКА
Защитник «Зенита» Данил Круговой может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
14:22
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.
14:16
Касаткина: с Остапенко были свои сложности, но рада, что мы можем находиться в мирной обстановке
Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила представительницу Латвии Елену Остапенко с победой на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).
14:12
Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну
Белый дом проинформировал ведомства о том, что необходимо быть готовыми к возможному шатдауну, сообщило агентство Bloomberg.
14:10
Лепёхин: Круговой — яркий игрок «Зенита», поэтому клуб предлагает ему контракт на пять лет
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о Даниле Круговом.
14:08
Посольство России: соглашение Лондона и Киева не оставляет шансов на переговоры
Посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.
13:57
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух
Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области умер.
13:55
Лыжница Терентьева в ближайшее время не будет участвовать в гонках
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о появлении Натальи Терентьевой (в девичестве Непряевой) на стартах.
13:46
Без отопления из-за аварии остались 27 многоквартирных домов в Липецке
Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в городе из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления.
13:44
Киммих — об интересе ПСЖ: будем обсуждать это с «Баварией», а не со СМИ
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о возможном переходе в ПСЖ в зимнее трансферное окно.
13:40
У семи жителей Краснотурьинска обнаружили гепатит А после посещения закусочных
В Краснотурьинске Свердловской области выявили семь случаев гепатита А. Установлено, что все заболевшие покупали продукцию в закусочных «Гиро». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
13:39
МО: силы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник и восемь снарядов HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 21 украинский беспилотник и уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
13:36
Рогов: ВСУ дважды нанесли удар по порту Бердянска в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды ударили по порту Бердянска в Запорожской области сегодня утром.
13:34
Абдель-Азиз: никто даже близко не стоит с Анкалаевым по уровню в полутяжёлом дивизионе
Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз высказался о Магомеде Анкалаеве.
13:30
В ЦСКА сообщили, что перенёсший операцию Мухин вернётся на поле к маю
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что перенёсший операцию полузащитник Максим Мухин должен восстановиться к маю.
13:29
Сальдо: силы ПВО сбили выпущенные по Чаплынке украинские ракеты
Средства противовоздушной обороны сбили украинские ракеты, которые были выпущены по населённому пункту Чаплынка в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
13:23
ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 280 военнослужащих
Минобороны России в ежедневной сводке заявило, что потери украинских войск в ходе боёв на Краснолиманском направлении фронта составили более 280 человек личного состава.
13:22
Агент: Кади останется в «Краснодаре» и поможет в борьбе за чемпионство
Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, рассказал, что его клиент останется в клубе.
13:18
Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным
Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера из США Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
13:17
МО: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 320 бойцов и четыре танка
ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 320 человек и четыре танка.
13:14
Холанд вернётся в общую группу «Манчестер Сити» до конца января
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Эрлинга Холанда.
13:14
Минобороны России: в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
13:11
МО: ночью нанесён удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА
ВС России ночью нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА.
13:09
BFMTV: новый министр иностранных дел Франции Сежурне прибыл на Украину
Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения должности визитом на Украину, говорится в материале телеканала BFMTV.
13:07
Ребёнка выгнали из автобуса в Свердловской области за неоплаченный проезд
В Свердловской области кондуктор высадил из автобуса ребёнка, который не оплатил проезд из-за сломанного терминала. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
13:06
Лыжник Собакарёв выиграл квалификацию спринта в Кубке России, Большунов — второй
Российский лыжник Андрей Собакарёв победил в квалификации спринта в Кубке России в Казани.
13:02
Эколог рассказал о возможных последствиях пожара на складе Wildberries
Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT рассказал о возможных последствиях крупного пожара на складе Wildberries для окружающей среды.
12:57
Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выиграть турнир в Аделаиде (Австралия).
12:56
Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога.
12:53
Анчелотти: был бы рад победе в Суперкубке Испании, даже если бы «Реал» её не заслуживал
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
12:53
«Газпром» установил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР.
12:46
МЧС: не допущен переход огня со склада в Петербурге на всю площадь строения
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Санкт-Петербурге.
12:41
Экс-глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток
Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что пользовался услугами проституток.
12:39
Союз страховщиков дал предварительную оценку ущерба от пожара на складе Wildberries
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков рассказали RT о предварительной оценке ущерба от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.