Fox News: Байден обязан объяснить американцам, каков план и цель атаки США на хуситов

Если власти США думают, что несколько ракет напугают хуситов и помогут их сдержать, они глубоко заблуждаются, заявил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в эфире Fox News. Такая тактика скорее приведёт к обострению конфликта, чем к сдерживанию врага. Американцы заслуживают знать, каков план, ожидания и конечная цель атак на хуситов, — а Байден должен убедиться, что он не втянет страну в очередную войну и что у Белого дома есть план на случай обострения напряжённости.

С нами на связи подполковник Дэниел Дэвис, старший научный сотрудник фонда Defense Priorities, и Натан Сейлз, экс-посол по особым поручениям и координатор по борьбе с терроризмом при президенте Трампе. Давайте начнём с вас, подполковник Дэвис. Опять же, Питер сказал правильную вещь: американцы слышат о хуситах, знают, что это проблема, но они, вероятно, мало что знают об этой йеменской группировке, которая уже много лет ведёт гражданскую войну против правительства Йемена. Что вы думаете о сегодняшних ночных новостях?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, экс-подполковник ВС США: Вы знаете, Лора, я серьёзно обеспокоен по нескольким причинам. Во-первых, я хочу знать, каков наш план? Каковы ожидания? Какова конечная цель? К чему мы стремимся? Потому что если мы думаем, что, выпустив несколько ракет, мы сломим хуситов и они перестанут делать то, что делают, и это их сдержит… Я имею в виду, что такая тактика должна быть признана нерабочей, после того как мы увидели, что подобные удары не смогли сдержать поддерживаемые Ираном группировки, выступающие против наших войск в Ираке, Сирии и других местах. Но мы уже уничтожили суда хуситов…

Это не поможет. И у этого конфликта есть все шансы перейти на более высокий уровень обострения. Ведь хуситы прямо заявили, что если мы атакуем их на их территории, то они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Каков наш план на этот случай? Послушайте, эта потенциальная атака может втянуть нас в войну. И я считаю, что президент должен объяснить американскому народу, что он делает для того, чтобы убедиться, что мы не ввяжемся в войну. Я не знаю. Но я хотел бы услышать от Белого дома, в чём именно заключается план и как всё это соответствует американскому законодательству и Конституции — потому что, очевидно, не соответствует.

Верно. Заявить об отсутствии новостей в то время, когда мы вместе с Великобританией наносим военные удары на Ближнем Востоке, кажется мне просто возмутительным. Натан, Питер в своём репортаже упомянул об этом: одним из первых указов, которые выпустил Байден в феврале 2021 года сразу после инаугурации, было официальное снятие статуса глобальной террористической организации с поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Насколько по-идиотски это выглядит теперь?

НАТАН СЕЙЛЗ, экс-посол по особым поручениям, координатор по борьбе с терроризмом при Трампе: Да, Лора, это действительно та ещё загадка… При администрации Трампа мы предпочитали называть вещи своими именами. Мы сказали: «Хуситы совершают террористические атаки на нефтяную инфраструктуру, на наших союзников, на корабли. Если что-то выглядит как терроризм — значит, это и есть терроризм». И мы внесли их в список. И кстати говоря, СМИ нас за это сильно отчитали. Нас называли убийцами детей: люди говорили, что такое решение помешает доставке гуманитарной помощи.

Сегодня всё выглядит совсем иначе. И довольно иронично, что президент сейчас ведёт борьбу с группировкой, которую он сам же исключил из списка террористических организаций. Вот такая вам небольшая головоломка, над которой стоит поразмыслить.

Дата выхода в эфир 12 января 2024 года.