Politico: конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»

08:56
Хуситы: удары США и Британии по Йемену не остановят атаки на суда в Красном море
Удары США и Великобритании по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) не остановят атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.
08:52
Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму после толчка Орлова
Российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
08:50
Абрамченко: объём экспорта продукции АПК России в 2023 году вырос на 14%
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.
08:41
МИД Ирана: удары США и Британии по хуситам в Йемене усилят нестабильность
Результатом ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене станет усиление нестабильности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
08:40
Шесть человек пострадали в аварии с участием двух троллейбусов в Чувашии
Авария произошла утром 12 января в Чебоксарах, где столкнулись два троллейбуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, им понадобилась медицинская помощь.
08:38
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
08:33
ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
08:31
Кудрявцева объявила о расставании с экс-хоккеистом сборной России Макаровым
Российская телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что рассталась с бывшим игроком сборной России по хоккею Игорем Макаровым.
08:22
WSJ: учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире
Учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире. Кроме того, исследование указало на рост числа раковых больных возрастом до 50 лет.
08:21
Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:12
Япония запустила новый разведывательный спутник Optical 8 для наблюдения за КНДР
Новый разведывательный спутник Optical 8, целью которого станет отслеживание ракетных пусков КНДР и оценка ущерба от катаклизмов, запустила японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries.
08:08
NI: США никогда не отправят Украине истребители F-35
Соединённые Штаты никогда не решатся на поставку Вооружённым силам Украины истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения попадания их к России.
08:05
Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:02
В МИД Ирана назвали удар по Йемену нарушением территориальной целостности
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани решительно осудил удары США и Великобритании по Йемену, назвав их произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена.
08:00
Генпрокурор Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.
07:56
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Россиянам рекомендуют воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков.
07:55
Голевой пас Бобровского помог «Флориде» выиграть у «Лос-Анджелеса» в НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:45
Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на Сватовско-Кременской участок
Украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию на свои позиции на Сватовско-Кременском участке.
07:40
Российский защитник «Анахайма» Минтюков из-за травмы пропустит шесть недель
Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков получил травму.
07:34
Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:30
Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав
Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил о поддержке страной ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав.
07:28
Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто» в НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:18
Ассист Василевского и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:15
Более 20 рейсов задержано в аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели
В аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильной метели задержано на вылет и прилёт более 20 рейсов.
07:09
Василевский стал самым результативным российским вратарём в истории НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
06:58
Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену
Десятки активистов собрались возле Белого дома на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.
06:53
Гол Охотюка принёс «Сан-Хосе» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:46
Заседание СБ ООН по ударам США в Йемене состоится 12 января
Срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене пройдёт 12 января после заседания по ближневосточному урегулированию, намеченному на 23:00 мск.
06:42
Гол Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:38
CNN: шеф Пентагона Остин контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы
Глава Пентагона Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене из больницы.
06:35
Тарасенко стал 17-м российским хоккеистом, набравшим 600 очков в НХЛ
Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».
06:27
WSJ: хуситы в ожидании ударов США и союзников спрятали часть своего оружия
Повстанцы-хуситы в Йемене в ожидании удара США и их союзников перевезли и спрятали часть своего оружия и военного оборудования.
06:23
Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:19
Подполковник Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену
Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударов по Йемену.
06:12
Овечкин продлил до шести матчей результативную серию в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
06:07
Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются неграмотные чиновники
Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил в интервью YouTube-каналу Radio NV, что техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ.
06:01
Россиянки Захарова, Корнеева и Тимофеева квалифицировались на Australian Open
Три российские теннисистки прошли в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
05:57
Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин
Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.
05:36
Объём торговли КНР с Россией в 2023 году вырос на 26,3%
Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.
05:25
Воздушная тревога звучит в Харьковской области
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
05:14
Три пункта дислокации ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.
05:08
Российские артиллеристы уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
Российские артиллеристы уничтожили под Донецком крупный опорный пункт Вооружённых сил Украины.
05:05
ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя»
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что ВС России при помощи управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» уничтожили польскую самоходку Krab ВСУ на Купянском направлении.
05:02
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении, заставив противника отступить.
05:00
Каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе
Каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.
04:54
Историк Баберовски: Украине не победить Россию
Немецкий историк Йорг Баберовски заявил в интервью T-Online, что ВСУ не смогут победить Россию.
04:41
ТАСС: ответных шагов хуситов в связи с ударами Запада в Йемене пока не было
Прямых ответных шагов хуситов в связи с ударами США и Великобритании в Йемене пока не последовало.
04:39
Макгрегор: США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии.
04:27
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 12 января в связи с ударами США и Британии по Йемену.
04:24
МО Британии: в ударах по объектам хуситов были задействованы четыре истребителя
Британия задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.