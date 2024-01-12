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Politico: конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»

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Джо Байден лишь уведомил конгресс о том, что он намерен нанести удары по хуситам в Йемене в ответ на их нападения на коммерческие суда. Однако, по американской конституции, он должен запрашивать соответствующее одобрение конгрессменов. Поэтому даже представители его Демократической партии его действия осудили, сообщает Politico.
Politico: конгрессмены раскритиковали Байдена за новый «десятилетний конфликт»
AP

 

Американские конгрессмены от Демократической партии раскритиковали решение президента Джо Байдена нанести удары по хуситам в Йемене, не получив предварительно одобрения конгресса. Этими ударами США ответили на нападения хуситов на коммерческие суда после начала войны между Израилем и ХАМАС.
 
Администрация Байдена оправдала совместные удары, как проведенные «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН». Но конгрессмены утверждают, что этот шаг нарушает статью 1 Конституции, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы конгрессом. Байден уведомил конгресс, но не запросил его одобрения.
 
Конгрессмены-демократы Рашида Тлайб и Кори Буш назвали действия Байдена неконституционными и осудили «бесконечную войну». Член палаты представителей Марк Покан также отметил: «США не могут рисковать ввязываться в ещё один десятилетний конфликт без санкции конгресса».

 

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источник
Politico США Северная Америка
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Джо Байден Йемен конгресс США
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