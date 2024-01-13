Американский публицист: наши власти отлично умеют влезать в войны, а вот побеждают в них редко

Военное руководство США много раз показало, что, хотя оно очень любит вмешиваться в конфликты и их затягивать, эффективно добиваться победы у него получается скверно, заявила в эфире Fox News главред журнала The Federalist Молли Хемингуэй, комментируя удары Вашингтона по хуситам. Как отметила Хемингуэй, приняв решение об ударах в обход конгресса, Байден чётко показал, зачем Конституция требует одобрять такие шаги у законотворцев: власти должны держать ответ перед народом и объяснять, зачем им очередная зарубежная война.

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, главный редактор журнала The Federalist, внештатный обозреватель Fox News: Что любопытно, вчера в ходе общения (Дональда Трампа. — ИноТВ) с избирателями задавался в том числе вопрос о терзающих некоторых людей опасениях по поводу того, что, если Трамп вернётся, может снова воцариться «хаос», — и Трамп в ответ на это указал на хаос, который мы уже сейчас наблюдаем, и не только внутри страны, но и на международной арене.



А ситуация это очень серьёзная. Ну то есть то, что хуситы вот уже некоторое время бомбят судоходные пути, — это тоже серьёзная ситуация, которая много что затрагивает, и с этим нужно что-то делать. Но мы ведь находимся с этими людьми в состоянии конфликта — либо опосредованного, либо нет — уже довольно давно: с его начала уже третья по счёту администрация у власти.

И в таких условиях всё-таки хорошо бы поддерживать качественную коммуникацию с американским народом, а ещё — действовать в соответствии с Конституцией. Повторюсь, Байден — не первый президент, нарушивший конституционные положения, гласящие, что в принятии решений об авиаударах должен участвовать конгресс, однако эта ситуация — наглядный пример, который показывает, зачем нужно это участие конгресса.

Нам ведь нужно думать...

О том, что будет дальше?

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Да, но ещё — о том, как мы будем со всем этим разбираться: как мы будем вовлекаться в различные конфликты по всему миру...

...когда у нас ни гроша?

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Да. И народ этот вопрос интересует — как интересует и то, каким образом мы всё это будем проворачивать. А ведь, похоже, наш ВПК и наше военное руководство, похоже, не слишком много раздумий посвящают тому, как эффективно добиваться в войнах побед. Вот влезать в войны они умеют очень хорошо...

А мы ведь ни одной войны не выиграли со времён Второй мировой, так ведь? Сколько, 78 лет уже прошло?

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Да. И затягивать войны надолго они тоже хорошо умеют. И прежде чем мы дадим им развязать который уже по счёту конфликт, нам нужно всё-таки поконкретнее узнать у них, какую стратегию они придумали.

Дата выхода в эфир 12 января 2024 года.