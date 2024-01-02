Fox News: США не готовы к войне с хуситами — Америка умеет обороняться, а не сдерживать врагов

В какой-то момент Америке «не повезёт» на Ближнем Востоке: до сих пор у неё неплохо получалось отражать удары хуситов, но так не может продолжаться вечно, заявила экс-заместитель советника Трампа по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд. По её словам, у США отлично получается обороняться от врагов, но уж точно не сдерживать их. При этом если хуситы осмелеют ещё больше, США окажутся втянуты в войну, к которой совершенно не готовы.

С нами на связи Кэтлин Макфарланд, бывший заместитель советника президента по национальной безопасности. Кэтлин, вы слышали слова Трея. Мы всегда говорили о хуситских повстанцах, осознавали их связь с Ираном. Но теперь это переросло в прямую конфронтацию с США. Каковы будут последствия?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, экс-заместитель советника Трампа по национальной безопасности: До сих пор мы очень преуспели не в сдерживании, а в самообороне. Хуситы запускают ракеты, посылают беспилотники, какие-то посредники Ирана где-то в регионе, будь то в Красном море или на Большом Ближнем Востоке, атакуют интересы США. И пока мы довольно хорошо справляемся, но так не будет продолжаться вечно. В какой-то момент нам не повезёт.

И меня беспокоит то, что, пока мы не восстановим сдерживание — другими словами, не предотвратим атаки со стороны этих людей, — мы рискуем нарваться на серьёзную войну. Потому что в какой-то момент американское судно будет уничтожено, будут жертвы среди американцев, пострадает американский корабль — и тогда мы окажемся втянутыми в войну, которой мы не хотим и к которой мы не готовы.

Поэтому гораздо лучше сейчас заняться местами, откуда совершаются эти атаки. Когда беспилотник взлетает с авиабазы, когда ракета вылетает из ракетной установки — мы знаем, где это место. Мы знаем, откуда всё это идёт. Так уничтожьте это место! Устраните его, чтобы они не смогли повторить атаку. Тогда каждый из приспешников Ирана подумает: «Если мы откроем огонь по американскому судну, мы погибнем в течение часа или двух, так что, возможно, нам стоит дважды подумать, прежде чем обстреливать американские суда и объекты».

Kэтлин, какова конечная цель Ирана? Ведь ни одна из его группировок-посредников не работает без благословения Тегерана. Хотят ли они более масштабной войны или просто считают, что мы не способны сделать то, что должны?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Они определённо считают, что мы не способны сделать то, что нужно. Они хотят, чтобы мы ушли с Ближнего Востока. Ещё со времён Усамы бен Ладена их цель — убрать США с Ближнего Востока. И они считают, что если они достаточно усложнят ситуацию, то в конце концов мы, вероятно, устанем и уйдём.

Но Иран очень умён в своих действиях. Они не используют иранские войска, не используют иранский флот — этим всегда занимаются их посредники. Иран им платит, без его финансовой поддержки эти посредники не смогли бы существовать, у них нет оружия. Так что Иран всегда оставляет место для отступления, чтобы при возможности сказать: «Но ведь это не мы, это кто-то другой».

Дело в том, что при администрации Трампа, когда цены на нефть были низкие, у Ирана не было денег и он не мог начать войну, не мог поддерживать свои террористические группировки. Мы видели, как ХАМАС и Хезболла жаловались Ирану: «Где наши деньги? Вы поддерживали нас, давали нам оружие в течение многих лет. Почему не даёте сейчас?» У Ирана не было денег. Поэтому лучший способ сдержать его — снизить цены на нефть, позволить американским производителям в области энергетики делать то, с чем они хорошо справляются, и разорить плохих парней.

Отличное напоминание о том, как можно использовать энергетику в своих интересах и предотвратить подобные войны. Но эта администрация, конечно же, делает всё с точностью до наоборот, как и всегда. Кэтлин Макфарланд, большое спасибо. С Новым годом.

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.