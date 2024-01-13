WP: в конфликте с Ираном Байдену главное не зайти слишком далеко

Ближний Восток продолжает оставаться горячей точкой на мировой карте, поскольку конфликт в Газе угрожает перерасти в крупномасштабный региональный конфликт, пишет The Washington Post. Теперь, когда США и европейские союзники перешли к более решительным действиям, нанеся удары по объектам хуситов в Йемене, Байден должен проследить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Ближний Восток продолжает оставаться горячей точкой на мировой карте, поскольку конфликт в Газе угрожает перерасти в более широкий региональный конфликт, пишет The Washington Post. Сегодня США и европейские союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения на суда в Красном море.

По сообщению издания, удары могут быть нанесены по иранскому шпионскому кораблю, который управляется Корпусом стражей Исламской революции и якобы оказывал целенаправленную помощь хуситам. До сих пор администрация Байдена реагировала достаточно сдержанно на действия хуситов и Ирана, и многие эксперты называли это проявлением мудрости и силы.

Однако теперь, когда Вашингтон перешёл к более решительным действиям, Байден должен проследить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, иначе она может вылиться в катастрофическую крупномасштабную войну, считает WP.

По мнению издания, Иран лишь создаёт видимость силы. На самом деле это государство находится в самой слабой точке за всю свою 45-летнюю историю. Народной поддержки внутри страны давно нет. Аресты и казни противников режима и религиозных меньшинств — явный признак того, что нынешнее правительство нервничает. Властям всё сложнее обеспечивать порядок, доказательством чему стали недавние теракты во время поминальной службы по генералу Сулеймани, убитому при Трампе.

На мировой арене Иран также не считается мощной державой. В пример WP приводит следующие цифры. Военный бюджет исламской республики составляет менее одной трети от бюджета Армии обороны Израиля, притом что население Ирана — 87 млн человек, а Израиля — всего 9 млн. Поэтому Тегеран просто не в состоянии конкурировать с военной мощью Израиля, США или их союзников.

Однако нет никаких сомнений, что режим не собирается сдаваться в своём противостоянии США и Израилю. На данный момент, по мнению издания, главным источником силы для Ирана является его поддержка палестинцев, которая придала ему дополнительную популярность среди ряда арабских государств.

До сих пор Иран придерживался относительно недорогой стратегии в этом вопросе, финансируя ХАМАС, символ сопротивления палестинцев. Это был своеобразный актив, ведь, если бы Израиль решил нанести удар по Ирану, ХАМАС не остался бы в стороне. По той же причине Иран оказывал поддержку ливанской «Хезболле».

Однако после атаки ХАМАС 7 октября на мирных жителей Израиля Тегерану пришлось отступить, что, по мнению WP, сигнализировало о продолжении поддержки палестинцев, исключающей расширение войны от имени ХАМАС. Похожим образом поступила и группировка «Хезболла».

Третьей крупной региональной опосредованной силой Ирана являются хуситы. Они начали преследовать судоходство в Красном море, чтобы оказать давление на Израиль и заставить его прекратить свою кампанию в Газе.

Администрация Байдена, скорее всего, считает, что Тегеран разжигает взрывоопасную ситуацию, имея ограниченные средства и цели — он пытается сохранить свои позиции в регионе. Многие вашингтонские ястребы поощряют военную эскалацию, не понимая, что это может сыграть на руку Ирану, укрепив его лидерство. Это государство не справилось бы с полномасштабной атакой США и союзников, но может выстоять и извлечь выгоду из более широкой опосредованной войны.

В то же время такая опосредованная война для США означает огромные военные, дипломатические и экономические затраты. Если, конечно, речь идёт о решительной победе. Поэтому администрации Байдена, по мнению WP, ни в коем случае нельзя втягивать страну в ещё один конфликт на Ближнем Востоке. Его предотвращение стало бы самой мудрой и успешной реакцией.

Это не означает, что Вашингтон должен и дальше бесконечно терпеть различные провокации Ирана. Издание считает, что после серии ударов по хуситам администрация Байдена должна подумать о способах использования очевидных слабостей Тегерана и подрыва его ограниченных преимуществ.

Для этого, в частности, подойдёт целенаправленное финансовое наказание конкретных иранских чиновников. Руководство страны десятилетиями полагалось на подставных лиц для управления своими богатствами, хранящимися на Западе. Поэтому наказание этих людей может стать подходящим ответом в нынешней конфронтации, уверено WP. Борьбу с Ираном надо выигрывать скальпелем, а не кувалдой.