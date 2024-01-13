«Слабый и медлительный» — Никки Хейли раскритиковала внешнюю политику Байдена

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке разразились из-за неспособности Байдена предотвратить их, заявила в интервью Fox News кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. По её словам, противники США сегодня видят слабость и медлительность действующего президента и пользуются этим.
Боевые действия на Украине и Ближнем Востоке стали следствием слабости и медлительности Джо Байдена, заявила в интервью Fox News кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. По её словам, задачей США всегда было обеспечение национальной безопасности и предотвращение войн, однако Джо Байден упустил это из виду.
В результате такие противники США, как Россия и Иран, сегодня пользуются любыми возможностями для достижения своих целей, зная, что Байден этого не делает, констатировала Хейли.
Комментируя меры по поддержке Украины, продвигаемые Джо Байденом, политик также отметила, что США «не должны давать денег ни одной стране, будь она другом или врагом, потому что их нельзя отследить и заставить за них отвечать». По её словам, США должны помогать Киеву ради предотвращения войны в Европе, но только поставками военной техники и боеприпасов, а не наличностью.
Хейли также заметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлёк внимание США и Европы от Украины и тем самым сыграл на руку российскому президенту. «Кто сейчас самый счастливый человек в мире? Это Владимир Путин!» — подчеркнула кандидат в президенты США.
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