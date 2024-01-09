Никки Хейли: в конфликте на Украине виноват Байден

Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила, что винит в украинском конфликте президента Джо Байдена и его мягкость, передаёт Fox News. Хейли отметила, что считает, что США не должны давать деньги ни одной стране, так как не могут следить за их расходованием, и не должны вводить войска на Украину.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что винит президента Джо Байдена за конфликт между Россией и Украиной, сообщает Fox News.

В ходе мероприятия, организованного телеканалом, Хейли отметила, что считает обоснованным вопрос о необходимости американской помощи Украине, посетовав, что никто в Белом доме на него не отвечает.

«В этом я виню Байдена. Ему следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине», — отметила Хейли.

Политик подчеркнула, что считает, что Соединённые Штаты не должны давать деньги ни одной стране, «дружественной или враждебной», потому что не могут следить за тем, на какие цели они расходуются. «Я не думаю, что нам нужно вводить войска на территорию Украины», — добавила Хейли.

Как напоминает Fox News, ранее Хейли неоднократно называла Байдена «самым слабым президентом в истории», указывая на то, что его мягкость позволила лидерам по всему миру воспользоваться «историческим моментом».