Никки Хейли: в конфликте на Украине виноват Байден
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что винит президента Джо Байдена за конфликт между Россией и Украиной, сообщает Fox News.
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