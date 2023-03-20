«Уснул за рулём»: экс-постпред США при ООН — о политике Байдена

Джо Байден «уснул за рулём» Америки — он не проявляет ничего, кроме слабости как во внутренней политике, так и во внешней, заявила в интервью Fox News бывший постпред США при ООН и потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. Хейли также не согласилась с конкурентами-республиканцами, считающими, что Вашингтону пора перестать поддерживать Украину: по её мнению, Штаты должны как раз проявить силу, чтобы защитить свободу и дать чёткий сигнал Китаю.

А к нам в гости пришла разъяснить свою точку зрения экс-губернатор Южной Каролины, бывший постпред США при ООН и кандидат на выдвижение на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли собственной персоной. Госпожа посол, очень приятно вас видеть! Знаю, что график у вас сейчас плотный, поэтому спасибо, что уделили нам время. Прежде всего хотелось бы услышать ваш комментарий о событиях минувшей недели и о том, какая тема их объединяет.

НИККИ ХЕЙЛИ, бывший губернатор Южной Каролины: Америка проявляет тотальную слабость, и мы это видим и в нашей экономике, где сейчас и такой вот уровень инфляции, а теперь ещё и начали спасать банки от банкротств за государственный счёт; и во внешней политике — как на российском, так и на китайском и иранском направлениях; и по всей стране вообще. Наш президент уснул за рулём — а фракция демократов в конгрессе даже не упоминает о том, что творится у нас на границе.

Наверное, надо задать им кое-какие вопросы — но в первую очередь надо спрашивать с главного демократа. Президент Байден должен отвечать за то, что глава нашей пограничной службы заявляет: «Границы мы больше не контролируем». Это называется «неисполнение должностных обязанностей», и за подобное Байдена пора призвать к ответу.

У меня ощущение, что демократы в последний момент решили не поднимать голову потому, что испугались, что он не станет отрицать тот факт, что граница у нас прорвана и нужно возводить стену. Давайте просто изучим кое-какую статистику — и это не вопрос взглядов, это просто факты: число задержаний, число обнаружений пограничниками лиц, включённых в список разыскиваемых террористов, выросло с 15 в 2021 году до 69 — в прошлом, при общем количество 182, а статистика за первые месяцы этого года уже показала поразительный рост. Что же касается общего числа задержаний и количества сбежавших мигрантов: сбежало 385 тысяч человек, а попыток задержания было 900 тысяч. Мигранты приезжали из 147 стран — теперь в этот список входит и Китай. И нельзя не учитывать, сколько было людей из списка террористов.

В общем, проблему прорванной границы надо решать — но люди, госпожа губернатор, вспоминают промежуточные выборы и задают вопрос: «Республиканцы так и не заставили демократов за всё это поплатиться. Что изменилось теперь?» Как ответите?

НИККИ ХЕЙЛИ: Мы же говорим о том, как всё исправить: нужно вернуться к политике «оставляем мигрантов в Мексике», отказаться от принципа «поймал-отпустил» и построить настоящую стену, обезопасив границу.

А всего этого можно добиться, если сделать то, что делала я, будучи губернатором Южной Каролины: мы ввели программу обязательной электронной верификации, которая запретила нашим предприятиям брать на работу лиц, имеющих в нашей стране нелегальный статус. Так мы и прогнали их из Южной Каролины — рабочих мест, за которыми они ехали, у нас не стало. И тем же образом мы сможем их прогнать из страны: мы должны сделать так, чтобы наши компании не брали на работу людей, не имеющих здесь легального статуса. И пора уже начать воспринимать ситуацию всерьёз: сегодня пограничным можно считать каждый штат.

Госпожа губернатор, вы первой вступили в гонку официально; теперь о своём участии объявил и Вивек Рамасвами, и в ближайшее время, похоже, может объявить Тим Скотт. А впрочем, Трамп уже об этом не один месяц говорит, так что вы, получается, формально вторая. Судя по актуальным результатам соцопросов, на первом месте президент Трамп, и он увеличивает отрыв от губернатора Десантиса, который, как мы считаем, должен будет объявить о своём участии в мае. Вы же — на третьем месте с 5 процентами голосов. Как прокомментируете свои нынешние рейтинги?

НИККИ ХЕЙЛИ: Можно вспомнить историю: факт в том, что сейчас рейтинги одни, а через год они будут уже другими. С тех пор, как мы обо всём объявили, прошёл только месяц, но уже делаем успехи: в Мёртл-Бич нам удалось собрать тысячу людей, а во флоридском Палм-Бич на этой неделе — 700. Сотни людей мы собирали в Нью-Гемпшире и Айове. Мы агитируем, предлагаем решения, напоминаем о том, что я отслужила губернатором два срока и приняла свой штат с двузначной инфляцией, а оставила с мощнейшей экономикой — а ещё о том, что я была тем самым постпредом при ООН, который снял со спины Америки листочек с надписью «Пни меня». Работать мы готовы.

Мы подумали, что вам покажется любопытным вот какой момент — не знаю уж, видели вы это раньше или нет: в тех же временных рамках Хиллари Клинтон опережала Барака Обаму при 45 процентах против 27 у него. По-быстрому спрошу: ваше главное на данный момент отличие от губернатора Десантиса и Дональда Трампа заключается в вашей позиции по вопросу о том, нужно ли поддерживать украинцев в борьбе против России. Так какова она, эта позиция? И как прокомментируете заявления губернатора Десантиса о том, что это «территориальный спор»?

НИККИ ХЕЙЛИ: Десантис по этому вопросу совершенно не прав. Сейчас не время трусить перед Россией — а он именно что трусит. Сейчас нам нужно понять, что Россия потому и охотится за нашими беспилотниками, что мы проявляли слабость, что они этот разговор прекрасно слышат. Именно такой подход и довёл нас до той ситуации с Китаем, которую мы сейчас имеем. Нам нужно проявлять напор. Когда сбили тот дрон, Байдену нужно было отправить на замену ещё два. Нам нужно вернуть свои корабли в Чёрное море — их и выводить оттуда вообще-то не следовало бы. Если надо — нужно было и истребитель поднять.

Надо дать понять, что за такими действиями будут последствия и что мы мириться с этим не станем. Отступать и показывать им, что мы не станем защищать свободу — последнее дело, ведь если мы в этом конфликте на Украине не победим, на очереди — Польша и Прибалтика. Путин сам об этом сказал — вот мы и пытаемся не допустить мировой войны.

Всё это очень важно. Десантис своими заявлениями проявляет слабость, и Трамп тоже был не прав. Нужно на весь мир заявлять о том, что, когда мы на Украине победим, это станет сигналом и для Китая, и для Ирана, и для Северной Кореи. И именно так США должны проявлять свою роль лидера.

Мы, похоже, противостоим группе государств — ведь китайский лидер сегодня навещает Владимира Путина. Хотим остановить Китай — значит, нужно остановить Россию. Госпожа посол, большое вам спасибо! Очень приятно было вас увидеть, но понимаю — вы хотите вернуться к кампании. Благодарим, что уделили нам время.

Дата выхода в эфир 19 марта 2023 года.