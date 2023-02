Hill: «подкоп» под Байдена и Трампа — Хейли призвала проверять умственные способности политиков старше 75 лет

Новоиспечённый кандидат в президенты США из числа представителей Республиканской партии Никки Хейли призвала обеспечить в США обязательное проведение тестирования для проверки «умственных способностей» в отношении политиков старше 75 лет. Эксперты оценивают это как «подкоп» под действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые точно будут за этой возрастной отметкой в момент новых выборов, пишет The Hill.

Соединённым Штатам нужен более молодой лидер после того, как во главе Белого дома оказались два самых старых президента в истории страны — действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Именно с таким посылом выступила новоиспечённый кандидат в президенты Никки Хейли, которая состоит в Республиканской партии, пишет The Hill.



51-летняя Хейли объявила о старте своей предвыборной кампании во вторник на этой неделе, опубликовав видео на эту тему в интернете. Она стала первым относительно известным представителем республиканцев, официально бросившим вызов Трампу, который также надеется, что в очередной раз сможет добиться одобрения от большинства членов Республиканской партии и повторно выставить свою кандидатуру на президентских выборах, поясняется в статье.



Ожидается, что в конце этой недели Хейли начнёт своё турне с поездки в Айову и Нью-Гэмпшир — первые два штата, где будет проводиться конкурсное выдвижение кандидатов от республиканцев. Тем временем в среду она уже призвала ввести в США обязательное тестирование на проверку умственных и мыслительных способностей для политиков старше 75 лет, сообщает The Hill.



Выступая на митинге в Чарльстоне (штат Южная Каролина), Хейли озвучила целый ряд политических обещаний, включая введение ограничений на количество возможных повторных сроков для членов конгресса, а также борьбу с нелегальной иммиграцией. По её мнению, Америка в будущем должна отказаться от практики «постоянных» политиков и чаще обновлять состав руководства.



«У нас будут ограничения по срокам пребывания в конгрессе, а также обязательные тесты на проверку умственных способностей для политиков старше 75 лет», — заявила Хейли. Эти заявления подчеркнули центральный посыл её кампании, говорится в статье. Эксперты оценивают это как «подкоп» под действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые точно будут за этой возрастной отметкой в момент новых выборов 2024 года.



Подобные призывы со стороны Хейли также отражают нарастающие опасения среди представителей обеих партий о том, что их лидеры уже «слишком стары», чтобы оставаться в Белом доме, пишет The Hill. Трампу будет 78 лет, когда он гипотетически может снова принять присягу в качестве президента в случае победы на следующих выборах, а Байдену исполнится уже 82 года.



Республиканцы при этом уже неоднократно подвергали сомнению мыслительные способности Байдена. Ссылаясь на серию его очевидных оплошностей, они пытаются доказать, что по состоянию психики действующий президент уже не подходит для работы в Белом доме и руководства страной, отмечается в статье.



Но хотя Хейли теоретически может стать свежим кандидатом на выборах 2024 года, ей предстоит пройти для этого тернистый путь в попытке добиться, чтобы её официально выдвинули в итоге от Республиканской партии, пишет The Hill.



Согласно опросам, на данный момент Трамп всё ещё возглавляет рейтинги среди сторонников республиканцев, а наиболее вероятным его соперником пока выглядит губернатор Флориды Рон Десантис. В то время как процентная доля сторонников Хейли среди общего числа республиканцев до сих пор «исчисляется однозначной цифрой», то есть составляет менее 10%, заключает The Hill.