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Mediaite: не превратится ли в гражданскую войну — вице-губернатора Техаса спросили о противостоянии штата с федеральными властями

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вице-губернатору Техаса Дэну Патрику на канале Fox News задали вопрос, не превратится ли противостояние вокруг южной границы между Нацгвардией Техаса и федеральными властями в гражданскую войну, сообщает Mediaite. На это политик заявил, что его штат не ищет конфронтации, но у них есть право защищать своих граждан и страну.
Mediaite: не превратится ли в гражданскую войну — вице-губернатора Техаса спросили о противостоянии штата с федеральными властями
AP
Ведущая Fox News Мария Бартиромо спросила у вице-губернатора Техаса Дэна Патрика, не превратится ли противостояние вокруг южной границы между Национальной гвардией Техаса и федеральным правительством в гражданскую войну.

«Во что это превратится — в гражданскую войну? Выходит противостояние: права Техаса против федеральных прав. И у обеих сторон есть оружие», — задала вопрос ведущая.

На это Патрик ответил: «Мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы. У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу».

При этом вице-губернатор Техаса подчеркнул, что штат не хочет конфронтации с федеральными властями.

«Я рад, что президент в пятницу отступился и не стал противостоять нам. Это было бы неправильно. Мы не хотим конфронтации, и они не должны желать конфронтации. Мы просто делаем свою работу. Дайте нам делать свою работу», — отметил он.

Вице-губернатор также назвал нынешний приток мигрантов «вторжением». 
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Mediaite США Северная Америка
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