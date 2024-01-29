Mediaite: не превратится ли в гражданскую войну — вице-губернатора Техаса спросили о противостоянии штата с федеральными властями

11:02
Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и ещё двух участников ФБК
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать четырёх участников признанного экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*.
11:02
Суд приговорил экс-мэра Томска Кляйна к году заключения по четвёртому делу
Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к году колонии по четвёртому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
10:58
МИД КНР прокомментировало данные СМИ о возможных планах Трампа по поводу пошлин
В МИД Китая прокомментировали информацию американской газеты The Washington Post (WP) о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на американских президентских выборах ввести тарифы в размере 60% на китайскую продукцию.
10:56
Москалькова осудила ситуацию в США с правами человека, где прошла казнь азотом
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова раскритиковала ситуацию в США с правами человека на фоне недавней казни в Алабаме с использованием азота.
10:53
Даниелян: без российских фигуристок женское одиночное сейчас на паузе
Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян оценил уровень женского одиночного катания в отсутствие российских фигуристок.
10:51
Попавший в аварию у посольства России в Сеуле водитель уснул за рулём
Авария, произошедшая возле посольства России в Южной Корее, не имеет отношения к дипломатической миссии. Как заявил водитель машины, он просто уснул за рулём.
10:49
Союз пенсионеров поддержал идею расширить круг пользователей Пушкинской карты
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров.
10:44
Haval отзывает в России более 32 тысяч автомобилей F7 и F7x
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», являющееся официальным представителем Haval в России, отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
10:42
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ, повреждён загородный лагерь
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника.
10:40
«Известия»: банки получили доплимиты по ипотечным госпрограммам на 2,3 трлн рублей
Российским банкам выдали дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «ДОМ.РФ».
10:39
Гашек: заработанные деньги в России я заслужил своей игрой
Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек объяснил, почему не вернул деньги, заработанные в России.
10:33
Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине
Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.
10:31
Синоптик: практически на всей территории страны температура будет выше нормы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.
10:26
Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду
Дочерняя компания оманского государственного фонда Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) стала новым крупнейшим акционером компании Polymetal.
10:25
СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий денежно отблагодарил своих подопечных после сборов на Хайкоу.
10:24
Глава МИД Польши возмутился тем, что в ЕК концлагерь в Освенциме назвали польским
Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился тем, что в Еврокомиссии назвали концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме польским.
10:14
Власти Приморского края намерены перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо
Власти Приморского края планируют перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо и добавить два энергоблока. Об этом сообщили в региональном правительстве.
10:11
Военкор RT рассказал о борьбе спецназа «Ахмат» с ВСУ в Кременском лесу
Военкор RT Влад Андрица подготовил сюжет о боях с Вооружёнными силами Украины в Кременском лесу на Краснолиманском направлении.
10:10
Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что направил первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.
10:09
РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров могут обсудить зерновую сделку и ситуацию на Украине.
10:06
Собянин: 33 новых детсада открыли в Москве в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 2011 года открыли более 400 новых детских садов, из них 33 ввели в эксплуатацию в минувшем 2023-м.
10:05
Фрегат ТОФ атаковал подлодку «противника» в ходе учений в Южно-Китайском море
Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.
10:05
Участниками марафона «Дорога жизни» в Ленобласти стали 4,5 тысячи человек
В Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
10:05
В Музее космонавтики Москвы откроется фотовыставка «Вселенная BRICS»
В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется выставка проекта «Вселенная BRICS».
09:57
Хуситы выпустили ракету по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе
Представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил, что ими была выпущена ракета по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.
09:53
Чинахов признан второй звездой матча «Сиэтл» — «Коламбус»
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
09:46
СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте
Власти Соединённых Штатов обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.
09:39
Суд постановил ликвидировать одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande
Высший суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande, у которого было $328 млрд долгов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
09:38
ЦСКА подписал контракт с игроком, который провёл почти 700 матчей в НБА
ПБК ЦСКА объявил о подписании американского атакующего защитника Уилла Бартона.
09:27
Депутат Нилов отправил в кабмин проект о праве на землю для семей с тремя детьми
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) направил на заключение в правительство проект закона о возможности получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.
09:26
Московское предприятие по выпуску косметики нарастило производство в 2023 году
Московский производитель уходовой косметики и бытовой химии в 2023 году нарастил объёмы производства продукции до 3 млн единиц с 300 единиц в 2022-м.
09:25
Хоккеист Чинахов: знаю, что у меня хороший бросок
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отреагировал на свой дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
09:19
В России зафиксировали рост числа мошенничеств с премиум-подпиской Telegram
Число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за последний год более чем в два раза. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности.
09:09
AS: Роберто покинет «Барселону» из-за ухода Хави
Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто покинет клуб после окончания сезона-2023/24.
08:59
Шотландия продолжит финансирование БАПОР ООН, вопреки позиции Лондона
Правительство Шотландии продолжит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вопреки позициям Лондона.
08:53
Минобороны России: в 48-м ЦНИИ создаётся кластер в интересах биологической защиты
В Московской области в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты.
08:50
Агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии
Агентство Alfa Management, представляющее интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировало информацию о возможном переходе их клиента в чемпионат Саудовской Аравии.
08:43
РИА Новости: тела погибших при крушении Falcon 10 отправят в Россию 29 января
Тела двух граждан России, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане, в понедельник, 29 января, отправят на родину.
08:40
Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям
Около 20% икры на российском рынке не соответствует обязательным требованиям. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований Роспотребнадзора.
08:35
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства, которые дислоцированы в Московской области.
08:32
Хачанов потерял три строчки в мировом рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
08:27
В Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.
08:26
В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов»
Премьерный показ российского фильма «Вызов» состоится в Таиланде в рамкх перекрёстного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.
08:22
Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
08:15
В ЭКОВАС заявили о готовности к переговорам на фоне выхода трёх стран
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к переговорам на фоне информации о выходе Буркина-Фасо, Мали и Нигером из организации.
08:12
Авто Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту
В рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились автомобили таких брендов как Volkswagen и Toyota. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АО «ГЛОНАСС».
08:10
Дубль Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»
«Сиэтл Кракен» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:00
Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов сумасшедшими
Американский журналист Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов США, призвавших правительство нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США.
07:50
Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня
Китайские военные на постоянной основе разместили четыре корабля в акватории вокруг острова Тайвань, пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.
07:50
Sky Sports: Артета не планирует покидать «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжит работу в лондонском клубе после окончания сезона-2023/24.