Mediaite: не превратится ли в гражданскую войну — вице-губернатора Техаса спросили о противостоянии штата с федеральными властями

11:02 Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и ещё двух участников ФБК Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать четырёх участников признанного экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*.

11:02 Суд приговорил экс-мэра Томска Кляйна к году заключения по четвёртому делу Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к году колонии по четвёртому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

10:58 МИД КНР прокомментировало данные СМИ о возможных планах Трампа по поводу пошлин В МИД Китая прокомментировали информацию американской газеты The Washington Post (WP) о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на американских президентских выборах ввести тарифы в размере 60% на китайскую продукцию.

10:56 Москалькова осудила ситуацию в США с правами человека, где прошла казнь азотом Российский омбудсмен Татьяна Москалькова раскритиковала ситуацию в США с правами человека на фоне недавней казни в Алабаме с использованием азота.

10:53 Даниелян: без российских фигуристок женское одиночное сейчас на паузе Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян оценил уровень женского одиночного катания в отсутствие российских фигуристок.

10:51 Попавший в аварию у посольства России в Сеуле водитель уснул за рулём Авария, произошедшая возле посольства России в Южной Корее, не имеет отношения к дипломатической миссии. Как заявил водитель машины, он просто уснул за рулём.

10:49 Союз пенсионеров поддержал идею расширить круг пользователей Пушкинской карты Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров.

10:44 Haval отзывает в России более 32 тысяч автомобилей F7 и F7x ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», являющееся официальным представителем Haval в России, отзывает 32 156 транспортных средств, которые были реализованы в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

10:42 В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ, повреждён загородный лагерь Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника.

10:40 «Известия»: банки получили доплимиты по ипотечным госпрограммам на 2,3 трлн рублей Российским банкам выдали дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «ДОМ.РФ».

10:39 Гашек: заработанные деньги в России я заслужил своей игрой Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек объяснил, почему не вернул деньги, заработанные в России.

10:33 Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD признал, что на Украине в общественных местах производится насильственная мобилизация.

10:31 Синоптик: практически на всей территории страны температура будет выше нормы Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

10:26 Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду Дочерняя компания оманского государственного фонда Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) стала новым крупнейшим акционером компании Polymetal.

10:25 СЭ: Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа» Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий денежно отблагодарил своих подопечных после сборов на Хайкоу.

10:24 Глава МИД Польши возмутился тем, что в ЕК концлагерь в Освенциме назвали польским Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился тем, что в Еврокомиссии назвали концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме польским.

10:14 Власти Приморского края намерены перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо Власти Приморского края планируют перевести Партизанскую ГРЭС на газовое топливо и добавить два энергоблока. Об этом сообщили в региональном правительстве.

10:11 Военкор RT рассказал о борьбе спецназа «Ахмат» с ВСУ в Кременском лесу Военкор RT Влад Андрица подготовил сюжет о боях с Вооружёнными силами Украины в Кременском лесу на Краснолиманском направлении.

10:10 Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что направил первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.

10:09 РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров могут обсудить зерновую сделку и ситуацию на Украине.

10:06 Собянин: 33 новых детсада открыли в Москве в 2023 году Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 2011 года открыли более 400 новых детских садов, из них 33 ввели в эксплуатацию в минувшем 2023-м.

10:05 Фрегат ТОФ атаковал подлодку «противника» в ходе учений в Южно-Китайском море Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.

10:05 Участниками марафона «Дорога жизни» в Ленобласти стали 4,5 тысячи человек В Ленинградской области 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни», посвящённом 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

10:05 В Музее космонавтики Москвы откроется фотовыставка «Вселенная BRICS» В московском Музее космонавтики 1 февраля откроется выставка проекта «Вселенная BRICS».

09:57 Хуситы выпустили ракету по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе Представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил, что ими была выпущена ракета по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

09:53 Чинахов признан второй звездой матча «Сиэтл» — «Коламбус» Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

09:46 СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте Власти Соединённых Штатов обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

09:39 Суд постановил ликвидировать одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Высший суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande, у которого было $328 млрд долгов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

09:38 ЦСКА подписал контракт с игроком, который провёл почти 700 матчей в НБА ПБК ЦСКА объявил о подписании американского атакующего защитника Уилла Бартона.

09:27 Депутат Нилов отправил в кабмин проект о праве на землю для семей с тремя детьми Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) направил на заключение в правительство проект закона о возможности получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.

09:26 Московское предприятие по выпуску косметики нарастило производство в 2023 году Московский производитель уходовой косметики и бытовой химии в 2023 году нарастил объёмы производства продукции до 3 млн единиц с 300 единиц в 2022-м.

09:25 Хоккеист Чинахов: знаю, что у меня хороший бросок Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отреагировал на свой дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

09:19 В России зафиксировали рост числа мошенничеств с премиум-подпиской Telegram Число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за последний год более чем в два раза. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности.

09:09 AS: Роберто покинет «Барселону» из-за ухода Хави Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто покинет клуб после окончания сезона-2023/24.

08:59 Шотландия продолжит финансирование БАПОР ООН, вопреки позиции Лондона Правительство Шотландии продолжит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вопреки позициям Лондона.

08:53 Минобороны России: в 48-м ЦНИИ создаётся кластер в интересах биологической защиты В Московской области в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Министерства обороны России создаётся научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты.

08:50 Агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии Агентство Alfa Management, представляющее интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировало информацию о возможном переходе их клиента в чемпионат Саудовской Аравии.

08:43 РИА Новости: тела погибших при крушении Falcon 10 отправят в Россию 29 января Тела двух граждан России, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане, в понедельник, 29 января, отправят на родину.

08:40 Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям Около 20% икры на российском рынке не соответствует обязательным требованиям. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований Роспотребнадзора.

08:35 Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства, которые дислоцированы в Московской области.

08:32 Хачанов потерял три строчки в мировом рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

08:27 В Херсоне произошли взрывы В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

08:26 В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов» Премьерный показ российского фильма «Вызов» состоится в Таиланде в рамкх перекрёстного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.

08:22 Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

08:15 В ЭКОВАС заявили о готовности к переговорам на фоне выхода трёх стран Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к переговорам на фоне информации о выходе Буркина-Фасо, Мали и Нигером из организации.

08:12 Авто Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту В рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились автомобили таких брендов как Volkswagen и Toyota. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АО «ГЛОНАСС».

08:10 Дубль Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом» «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:00 Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов сумасшедшими Американский журналист Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов США, призвавших правительство нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США.

07:50 Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня Китайские военные на постоянной основе разместили четыре корабля в акватории вокруг острова Тайвань, пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.