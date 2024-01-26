Сенатор от Техаса: «вторжение мигрантов» — итог целенаправленной политики Байдена

Противостояние властей Техаса с Вашингтоном из-за пограничного кризиса — абсолютно оправданный курс, ведь федеральное правительство США явно не имеет никакого желания что-то делать с этой проблемой, заявил в интервью Fox News член американского сената от этого штата Тед Круз. По мнению Круза, ситуация на границе стала итогом политики Байдена и он мог бы без труда всё исправить, если бы этого хотел.

ТЕД КРУЗ, член сената США от штата Техас, Республиканская партия: Джо Байден создал кризис — он создал ситуацию, которая по сути является вторжением в штат Техас и вторжением в страну. При Байдене в нашу страну проникли 9,8 миллиона мигрантов. Это — массовое явление, которое стало результатом целенаправленной политики. А ведь согласно федеральному законодательству, прекратить всё это — обязанность федерального правительства, однако Джо Байден и демократы в Вашингтоне федеральное законодательство просто игнорируют, а потому штат Техас берёт всё в свои руки и заявляет: «Мы будем сами себя защищать».



И Грег Эбботт совершенно прав: раздел 10 статьи 1 Конституции США действительно даёт штатам на это полномочия — как это называл судья Верховного суда Скалиа, «суверенные права штатов на защиту себя от вторжения». Именно это Техас и делает.





Сенатор, вы и сами слышали, как президент раз за разом заявляет: «Я и сам хочу урегулировать пограничный кризис, мы понимаем, что это проблема, но нужно, чтобы конгресс выделил нам на это средства» — и сенат сейчас работает над законопроектом по вопросу границы. Но вы, как помните, его раскритиковали — а теперь в СМИ появляются сообщения, судя по которым Митч Макконнелл и лидеры республиканцев отказываются его поддерживать. Что вообще происходит? Республиканцы, что же, и в самом деле умоют руки и забудут про проблему, которую, как они сами же настаивают, нужно решать?





ТЕД КРУЗ: Давайте я разделю этот вопрос на два. Начали вы с того, что говорит Байден, — и я могу вам сказать, что для того, что он сказал, есть специальный термин: это называется «ложь». И речь не о какой-то крохотной лжи — это просто наинаглейшее враньё, хуцпа как она есть. И вот почему: когда Джо Байден стал президентом, ему «в наследство» достался самый низкий уровень нелегальной миграции за прошлые 45 лет — большой успех. А он взял и умышленно границу «сломал», он там всё открыл настежь.

Этот кризис вызвали три решения: на первой же неделе в должности Джо Байден прекратил строительство стены на границе, вернул практику освобождения задержанных нелегалов и отказался от крайне полезного соглашения о принципе «оставайтесь в Мексике». И из-за этих решений нелегальная миграция подскочила. А врёт он в том, что дополнительные деньги ему не нужны — дело всё вот в этих его решениях. Байден мог бы решить эту проблему хоть завтра — но он не хочет.

Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.