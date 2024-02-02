Fox News: Байден врёт — защитить границу можно и без помощи конгресса

Нелегальные иммигранты наводнили США и ведут себя вызывающе, а власти содержат их за счёт налогоплательщиков. Кризис признают даже демократы, однако Джо Байден заявляет, что проблему не решить, пока конгресс не примет законопроект о дополнительном финансировании. По словам ведущего Fox News Шона Хэннити, это ложь, Байден может одним указом вернуть эффективную иммиграционную политику времён Трампа.

Вчера мы показали вам эти шокирующие кадры: группа нелегальных мигрантов на Таймс-сквер жестоко избивает сотрудников полиции Нью-Йорка. Инцидент произошёл на прошлых выходных. Подозреваемых арестовали, отвезли в тюрьму, но, к сожалению, как заведено в Нью-Йорке, их вскоре отпустили — из-за отвратительных законов Нью-Йорка об отмене денежного залога!



Двух из нелегалов засняли на видео, когда они выходили из тюрьмы, показывая средний палец. Какие тактичные!



Сенатор Марко Рубио лучше всего подытожил это в своём твите. Цитирую: «Послание Америке от одного из нелегальных мигрантов, который напал на нью-йоркских полицейских, вышел на свободу без залога и отправился обратно в приют, работающий на деньги налогоплательщиков».



Сегодня появились новые сообщения: четверо обвиняемых успешно сбежали в Калифорнию — штат-убежище, управляемый Гэвином Ньюсомом. Пожелаем удачи тем, кто будет пытаться вернуть их в Нью-Йорк ко дню судебного разбирательства.



Вот, что сегодня ответила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, когда её спросили про подозреваемых. Послушаем.



ВОПРОС: Можете сказать что-нибудь по поводу того, что полиция ищет новых подозреваемых в нападении на полицейских на Таймс-сквер?



КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк: Поймать их всех и выслать. Нельзя трогать наших полицейских. Нельзя трогать никого.



Ого! Губернатор Нью-Йорка Хокул внезапно изменила точку зрения! В конце-то концов, именно её политика способствовала этому жестокому нападению. Кстати, может быть, вы помните, что она говорила в прошлом. Послушаем.



КЭТИ ХОКУЛ: Мы хотим, чтобы люди прибывали сюда. Откуда бы они ни были, какие бы обстоятельства ни привели их в нашу страну, в наш штат, мы говорим: «Вам здесь рады! Мы принимаем вас с распростёртыми объятиями, и мы будем работать над тем, чтобы вы были в безопасности. Мы вас не только приютим, но и защитим».



Ах, им здесь были рады! Пока не получили счета за номера для нелегальных иммигрантов в нью-йоркских трёх- и четырёхзвёздочных отелях.



Этот кризис, созданный Байденом, должен закончиться прямо сейчас. Нелегальные иммигранты хлынули в нашу страну. Мы продолжаем напоминать вам, из каких стран они прибывают: Иран, Сирия, Афганистан, Китай, Россия. Наши главные противники.



Кроме того, отставные высокопоставленные сотрудники ФБР предупреждают конгресс об опасности, называют это вторжением мужчин призывного возраста. И только сегодня иммиграционная и таможенная полиция объявила о поимке известного террориста, незаконно проникшего в страну в марте 2023 года.



Но это ещё не самое худшее. Как сообщает Washington Examiner, контролирующие органы провели расследование и установили, что налоги, которые вы платите, незаконно передаются напрямую нелегальным иммигрантам. В статье говорится, что нелегальные иммигранты, прибывающие на южную границу, в общей сложности получили более миллиарда долларов в виде карточек, конвертов с наличными и других бонусов — и всё за ваш счёт, налогоплательщики! Джо не только потворствует нарушению закона — теперь он использует ваши деньги, чтобы платить нелегалам за нарушение закона.



Итак, какое масштабное решение проблемы предлагает Байден? Он говорит, что для защиты границы ему требуется помощь конгресса. Нет, это ещё одна ложь. Он утверждает, что сделал всё, что в его силах. Нет, Джо врёт. Ему вообще не нужен конгресс: он может просто вернуть всю политику времён Трампа. Это была эффективная политика, самая защищённая граница в истории! И он может сделать это одним росчерком пера — так же быстро, как когда-то отменил одним росчерком пера.



И кстати, то, как сегодня проголосовали некоторые члены конгресса, не очень-то успокаивает. Взгляните, палата представителей приняла законопроект о депортации нелегальных иммигрантов, признанных виновными в вождении в нетрезвом виде, но 150 демократов проголосовали против! Как кто-то может быть против этого? Такова сегодня Демократическая партия — она радикальная, она за «зелёный новый курс», это религиозная секта климатического паникёрства. Это явная и непосредственная опасность для всей страны.



Что ещё хуже, радикальные члены «Отряда», такие как Кори Буш и конгрессвумен Тлаиб, проголосовали против законопроекта, запрещающего въезд в США террористам из ХАМАС. Такое безумие нарочно не придумаешь!



Дата выхода в эфир 01 февраля 2024 года.