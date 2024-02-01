Newsmax: конгрессвумен Боберт «не успокоится», пока Байдена не призовут к ответу за «неисполнение обязанностей»

Политика открытых границ Джо Байдена способствует вторжению нелегалов и распространению наркотиков в США, заявила в эфире Newsmax член палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт. Она напомнила об импичменте, который выдвигала против президента семь месяцев назад, и заявила, что «не успокоится», пока его не призовут к ответу за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности южных границ государства.

ЛОРЕН БОБЕРТ, член палаты представителей США от штата Колорадо (Республиканская партия): Эрик, для Америки было бы лучше всего, если бы Джо Байден вступил в должность и не делал ничего, потому что у нас по-прежнему были бы меры президента Трампа. Но Джо Байден полностью отказался от мер президента Трампа по южным границам — вот почему мы видим то, что видим. А сегодня Джо Байдена напрямую спросили о наших границах, и он попытался отбить удар, но, как обычно, упал лицом вниз, словно поднимался по лестнице. Он что-то бормотал и ошибочно утверждал, что сделал всё что мог, чтобы обеспечить безопасность южной границы. Нет — Джо Байден сделал всё что мог, чтобы открыть наши границы, создать этот гуманитарный кризис и впустить фентанил в нашу страну.

Ирония здесь в том, Эрик, что именно политика открытых границ Джо Байдена способствует этому вторжению. Только на прошлой неделе мы узнали, что приспешники Байдена поймали и впустили в США 6,2 миллиона нелегалов. Это астрономическая цифра! Политика Джо Байдене по открытию границ и смягчению напряжённости с Китаем позволили таким смертоносным наркотикам, как фентанил, преодолевать наши границы и оседать в городах, убивая наших любимых. Лишь за 2023 налоговый период погранвойска конфисковали свыше 27 тысяч фунтов (3 тысячи килограмм. — ИноТВ) фентанила — и это только то, что они перехватили в пунктах ввоза! Наши пограничники перегружены работой и не в силах конфисковать остальной фентанил, который поступает в нашу страну.

Чтобы понять всю серьёзность пограничного кризиса, нужно всего лишь посетить любой крупный аэропорт или прогуляться по любому крупному городу в Америке. Чёрт возьми, приезжайте в Колорадо и сможете увидеть, что на наших южных границах идёт настоящее вторжение! Сейчас оно везде, некоторые только сейчас замечают этот кризис, но ещё семь месяцев назад я внесла в конгресс статьи об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность наших южных границ. Я возглавила эту борьбу, потому что я слышу голоса жителей Колорадо, чьих детей убил фентанил, который пришёл с той стороны наших южных границ. Я сама мама, Эрик, и моё сердце просто разрывается и плачет вместе с родителями.

А теперь им приходится выслушивать Джо Байдена, который говорит, что не может больше ничего сделать? Меня это приводит в бешенство. Я не успокоюсь, пока его не призовут к ответу за это неисполнение обязанностей, за это вторжение в нашу страну. Сейчас не время для политических игр Байдена: сейчас время для обеспечения безопасности наших границ.