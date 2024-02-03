Fox News: вашингтонский истеблишмент пошёл на подлый компромисс с Байденом по границе ради Украины

Республиканцы в сенате настаивают, что до сих пор ведут споры с демократами о законопроекте по границе, — но это ложь: на самом деле все положения документа уже давно зафиксированы, сообщает Fox News. Как полагает ведущая канала Лора Ингрэм, на деле эти договорённости — это подлая хитрость истеблишмента, который интересует только новый пакет помощи Украине.

Подлая хитрость нашего истеблишмента с границей — вот тема нашего сегодняшнего выпуска.

У нашего вашингтонского истеблишмента имеется большой талант к тому, чтобы скрывать неудобные для них вещи. Мы несколько недель слушали рассказы про якобы поддержанный обеими главными партиями законопроект по границе, который — как нас уверяли такие, например, люди, как член сената Джеймс Лэнкфорд, — обеспечит властям «мощные инструменты» для того, чтобы урегулировать пограничный кризис. И хотя источники сообщали мне лично, что самые важные положения документа были окончательно утверждены несколько недель назад, ключевые игроки решили притворяться, что обсуждения продолжаются до сих пор, даже в последние минуты.

И я сегодня здесь для того, чтобы вам сказать: не верьте ни единому слову. Дело в том, что приоритеная цель в данном случае — не обеспечить безопасность на границе: это Байден мог бы сделать в первый же день. Истинная цель, которая заботит Митча Макконнелла и Чака Шумера, — это добиться выделения тех самых дополнительных 60 миллиардов долларов Украине. Просто Макконнелл думал, что сделать это будет проще, если этот пакет привяжут к новым нормативным актам касательно иммиграции.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского меньшинства в сенате США: Разумеется, границу мы здесь много обсуждали, но важно не забывать о других факторах, которые стоят за этими новыми законами. Мы надеемся, что нам удастся решить вопрос с границей оптимальным образом, — но в сенате обе партии выступают за помощь Украине и Израилю.

Правда в том, что сенат держит так называемый законопроект о границе в секрете совсем не потому, что добивается чёткого соблюдения законов, — у нас ведь есть такие вещи, как УДО, а также практика освобождения задержанных нелегалов. Они его держат в секрете потому, что на самом деле не имеют особого желания его отстаивать существенно долго на глазах у достаточно крупной аудитории — и уж тем более в собственных избирательных округах.

Взять сенатора Лэнкфорда, который всё это дело активно продвигал, — он разве проводил в своей Оклахоме встречи с гражданами? А почему нет? Мог бы ведь и постараться объяснить своим избирателям, с какой это стати республиканцы вдруг должны давать Байдену возможность объявить о своей победе по вопросу границы. Где же здесь жёсткое соблюдение законов, когда у Байдена согласно этим так называемым договорённостям по границе всё равно останутся полномочия пропускать в США почти два миллиона мигрантов в год?

Старцы в сенате возомнили, что американцы либо наивны, либо глупы — а может, и то, и другое сразу.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.