Fox News: уровень преступности в США растёт — а полицейские отказываются работать

Программа по сокращению финансирования полиции в США даёт свои плоды — уровень преступности стремительно растёт, а полицейские увольняются, не желая работать в таких условиях. Как рассказал в эфире Fox News бывший адвокат и следователь Джон Уолш, большая часть новобранцев — это люди с проблемами со здоровьем или не умеющие писать и читать. Белый дом настойчиво отрицает наличие проблемы, хотя статистика свидетельствует об обратном.

Как вы думаете, правильно ли поступают мэр Адамс и президент Байден? Преступность действительно под контролем, она снижается?

ДЖОН УОЛШ, телеведущий, бывший адвокат и следователь по уголовным делам: Вы видели, как наш президент, спотыкаясь, пытается спокойно пройти в некоторых городах? Он выбирает пару городов, в которых в прошлом году был огромный всплеск преступности, а в этом году произошло на два убийства меньше — но это не считается снижением уровня преступности!

Взгляните на это. Мировая статистика. Топ-10 городов по всему миру с наибольшим числом убийств. Первые шесть находятся в Мексике — у них там 31 тысяча убийств на границе, совершённых картелями и т. п. Следующие четыре — Сент-Луис, Балтимор, Новый Орлеан и Чикаго. Мы входим в первую десятку. Четыре наших города входят в десятку городов всего мира с наибольшим числом убийств.

Чикаго. За последние два года там произошло 1326 убийств. За год они арестовали всего девять человек при 800 с лишним убийствах. А ещё там проблема с угонами: в прошлом году был совершён 1321 угон и угнано 26 тысяч машин. И это только один город, Брайан.

А что насчёт Портленда? Помните беспорядки в Портленде и Сиэтле? Портленд стал одним из первых городов, который прекратил финансирование полиции. Угадайте, насколько выросло число убийств в Портленде в прошлом году?

Боюсь представить…

ДЖОН УОЛШ: На 700 процентов. Потому что ни один полицейский не хочет работать в Портленде. Они не могут найти сотрудников. Зачем им там работать? В прошлом году при исполнении служебных обязанностей погибло больше полицейских, чем за всё время существования этой страны.

Просто задумайтесь, что произошло с тех пор, как вы ушли в отставку и переехали на своё конное ранчо… Сегодня внезапно преступления не влекут за собой никаких последствий, полицейских сделали врагами, и мы осознаём, что пытаемся выставить преступников хорошими парнями — а полицейских, в свою очередь, нет.

Послушайте, что говорится о кризисе полиции. Вот цитата: «У нас в Нью-Йорке кадровый кризис. В прошлом году мы лишились трёх тысяч полицейских. Наши сотрудники перегружены работой, персонала не хватает, они не могут взять выходной. Мы теряем полицейских каждый день, более 200 человек в месяц. Мы не можем поддерживать эту ситуацию в долгосрочной перспективе». Это слова главы Ассоциации содействия полиции Патрика Хендри. И он говорит это про Нью-Йорк, где мы потеряли тысячи полицейских, и, хотя у нас по-прежнему остались 34 тысячи сотрудников, они не справляются с ситуацией.

ДЖОН УОЛШ: Их не получается нанять. Чикаго пытался набрать полицейских. Почти половина мужчин и женщин там подали в отставку и перешли в другие места. Что же они делают в этих других городах? Они ездят в машине по одному. Не по двое, без подкрепления. А быть одному на машину опасно. У них 12-часовые рабочие дни. В некоторых городах они работают по 12 дней ради одного выходного.

В Чикаго проводили набор полицейских. 80 процентов кандидатов были с ожирением, не умели писать или читать. И в итоге они наняли только пять полицейских. Так что набрать полицейских невозможно.

Мне всегда было интересно, о чём они думали, когда появилось это движение за прекращение финансирования полиции. И демократы ведь всё отрицают. Это безумие.

ДЖОН УОЛШ: Полнейшее безумие.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2024 года.