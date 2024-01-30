Guardian: в дом Никки Хейли дважды приезжала полиция после ложных вызовов пранкеров

Американские правоохранители дважды приезжали в дом кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли по ложным вызовам со стороны недоброжелателей политика, пишет The Guardian. В преддверии выборов инциденты подобного рода участились с начала текущего года и по отношению ко многим другим известным политикам.

Никки Хейли дважды подверглась преследованию со стороны неизвестных путём заведомо ложных вызовов полиции. Последний инцидент произошёл в первый день Нового года, всего через два дня после того, как правоохранительные органы отреагировали на аналогичный вызов экстренных служб в отношении Хейли, пишет издание The Guardian.

1 января диспетчерам поступил звонок, в ходе которого звонившая, представившаяся именем Роуз, рассказала о том, что якобы дочь Хейли была застрелена и лежала в луже крови. Она также сообщила, что разговаривала по телефону с Хейли, которая, в свою очередь, угрожала застрелиться. На место происшествия прибыл заместитель шерифа округа Чарльстон, и вскоре выяснилось, что звонок был ложным.

На первый ложный вызов полиция отреагировала 30 декабря, приехав в дом Хейли на острове Киава в Южной Каролине. Самой Никки Хейли не было на месте, но её родители были дома вместе с опекуном. Сына Хейли также не было дома, как и её мужа Майкла, который служит за границей. По данным издания, в первый раз по адресу проживания Хейли были направлены наряды полиции после того, как некий мужчина позвонил в службу 911 и заявил, что он находится в доме Никки Хейли, где он якобы застрелил свою девушку и угрожал «причинить себе вред». «Вот что бывает, когда баллотируешься на пост президента», — прокомментировала инцидент Хейли.

Ложные вызовы полиции по отношению к известным американским политикам участились на фоне предстоящих президентских выборов. Похожие преступления были совершены против сенатора от Флориды Рика Скотта, конгрессмена от Нью-Йорка Брэндона Уильямса и члена конгресса от Джорджии Марджори Тейлор Грин. Кроме того, только в январе текущего года в полицию поступали ложные вызовы о якобы заложенных бомбах в зданиях государственных учреждений.

Белый дом не застрахован от этих опасных «розыгрышей». 15 января несколько бригад экстренной помощи в Вашингтоне бросились к резиденции президента после звонка, поступившего в 7:03 утра. Джо Байдена в тот момент в здании не было.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд осудил «глубоко тревожный всплеск» угроз в адрес государственных чиновников, поскольку такие преступления «угрожают самой основе американской демократии», резюмирует The Guardian.