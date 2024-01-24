Politico: нежелание Хейли сняться с президентской гонки после поражения в Нью-Гэмпшире рассердило Трампа

10:37
Нурмагомедов одним словом описал Холанда после встречи с футболистом
Бывший чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
10:37
В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов
Зампред комитета Государственной думы России по защите семьи Виталий Милонов обратился к российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить в стране государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей.
10:32
Диетолог Залетова рассказала о пользе чая с имбирём
Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить чай с имбирём для профилактики простуды и других заболеваний.
10:32
В Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей
Губернатор региона Дмитрий Махонин дал поручение создать в регионе ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи.
10:30
Глава Якутии Николаев призвал жителей не поддаваться на провокации
Глава Якутии Айсен Николаев призвал жителей не поддаваться на провокации в связи с ситуацией с убийством местного жителя после конфликта в клубе.
10:26
ФТС: партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Петербурга
Таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали партию кокаина на 13 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.
10:25
Глава УЕФА Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России
Президент УЕФА Александер Чеферин выступает за смягчение ограничений на участие в международных соревнованиях для молодёжных команд России.
10:17
Глава МИД Молдавии Попеску заявил, что уходит в отставку
Глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел республики.
10:17
Пушилин: шестеро пострадавших при обстреле Донецка 21 января остаются в больнице
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что шестеро пострадавших в результате обстрела Вооружёнными силами Украины рынка в Донецке в воскресенье, 21 января, остаются в больнице.
10:15
FT: ВСУ из-за нехватки снарядов пришлось сократить число выстрелов в 4 раза
Украинские военные рассказали, что на фоне нехватки боеприпасов были вынуждены в последние две недели сократить число выстрелов, производимых за день, в четыре раза.
10:15
Захарова: тема холокоста перестаёт быть сакральной из-за её эксплуатации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксплуатация темы холокоста в политических целях десакрализирует её для сотен миллионов человек.
10:10
Кучеров с хет-триком признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогами игрового дня.
10:10
Биограф Шустер описал жизнь Зеленского в подземном бункере в первые дни СВО
Журналист издания Time и биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь главы киевского режима в бункере в первые дни после начала специальной военной операции.
10:08
Юрист поддержала идею обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение об обязательном раскрытии иностранных учредителей микрофинансовых и инвестиционных организаций.
10:01
В Петербурге прошёл приём для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда
В Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялся торжественный приём для жителей, ветеранов и защитников блокадного Ленинграда, приуроченный к 80-летию полного освобождения города от фашистских войск.
10:01
Московские ярмарки приняли более шести миллионов человек в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году столичные ярмарки приняли более 6 млн посетителей. Предприниматели реализовали на них 11 642 т продукции.
10:00
Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.
09:58
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
09:51
ПСЖ гарантирует Мбаппе участие в Олимпиаде, это может убедить его остаться
«Пари Сен-Жермен» гарантирует нападающему команды Килиану Мбаппе, что даст ему время для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы.
09:50
RT: из-за снегопада в Южно-Сахалинске мужчина не может вернуться с работы домой
Жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина рассказала RT, что из-за мощного снегопада её муж не может вернуться с работы домой и будет вынужден ночевать на вокзале.
09:42
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии возросло до пяти
Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте в Якутии возросло до пяти.
09:36
Байден: ясно, что Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев
Американский лидер Джо Байден, комментируя результаты праймериз Соединённых Штатов в Нью-Гемпшире, заявил, что бывший лидер США Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Об этом пишет Politico.
09:36
Пас Барабанова в овертайме помог «Сан-Хосе» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:32
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Курске
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Курске, информирует пресс-служба МЧС России по Курской области.
09:23
Галлямов: ничего ужасного в выступлении под нейтральным флагом не вижу
Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал возможное участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
09:21
Более 7,7 тысячи пользователей сообщают о сбое в работе Telegram в России
Свыше 7,7 тыс. пользователей Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера по всей России.
09:20
Мэр Орла: в многоэтажных домах выбило стёкла после атаки беспилотников ВСУ
Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в нескольких многоэтажных домах города выбило стёкла после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.
09:11
Fox Sports: «Зенит» предложил $10 млн за экс-игрока «Реала» Фидальго
«Зенит» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Америки» Альваро Фидальго.
09:08
МИД: заявления о мире от поставляющих Киеву оружие стран являются манипуляциями
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik назвала манипуляциями комментарии о мирных переговорах от стран, поставляющих украинской стороне вооружения.
09:05
Помилованный экс-замглавы МВД Польши Вонсик намерен продолжить работу в сейме
Помилованный польским президентом Анджеем Дудой бывший замглавы МВД Польши Мачей Вонсик намерен и дальше быть депутатом сейма (нижней палаты парламента).
08:54
Фицо: Ужгород выбран для встречи с властями Украины из-за близости к Словакии
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в Ужгороде обусловлена близостью этого города к Словакии.
08:51
Кучеров возглавил бомбардирскую гонку НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча с «Филадельфия Флайерз» (6:3).
08:50
МИД: Москва удивлена заявлениям Швейцарии о поиске путей для переговоров по Киеву
Российская сторона удивлена комментариям МИД Швейцарии после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СБ ООН о якобы поиске путей для переговоров по украинскому конфликту.
08:47
Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артёмовском
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам на Артёмовском направлении.
08:37
На мебельной фабрике в Челябинской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на мебельной фабрике в Челябинской области около посёлка Батуринский.
08:37
Crónica: «Манчестер Сити» интересуется четырьмя игроками «Жироны»
Четыре игрока «Жироны» входят в сферу интересов «Манчестер Сити».
08:36
В Якутске задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины
В Якутске сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины после ссоры в клубе.
08:25
МЧС России: очередной спецборт доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы
МЧС России доставит 30 т гуманитарной помощи жителям Газы.
08:24
Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Якутии
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Томмот в Якутии.
08:20
Барбашёв признан второй звездой матча НХЛ с «Айлендерс»
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:17
Синоптик Тишковец: в Москве прогнозируются оттепель и слабые осадки
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал слабые осадки и температуру на 7 °С выше климатической нормы в Москве.
08:12
Жители Николаева сообщили об идущих к Херсонской области колоннах техники ВСУ
Жители украинского города Николаева сообщили о большом количестве колонн боевой техники Вооружённых сил Украины, которые направляются в сторону подконтрольной киевским властям части Херсонской области.
08:06
Посол Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине
Российский посол в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что Москва приветствует инициативы Папы Римского по достижению мира на Украине.
08:06
Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:00
Ребёнок погиб, ещё пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Бурятии
Ребёнок погиб, ещё пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в селе Полесье Иволгинского района Бурятии.
07:51
Кучеров признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
07:49
Российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе приложения
Сбои в работе мессенджера WhatsApp фиксируются на территории России, о проблемах сообщили более 8 тыс. пользователей.
07:39
Минобороны: четыре украинских БПЛА перехвачено над Орловской областью
Четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.
07:37
Генсек ООН Гутерреш: в Газе функционируют лишь 16 из 36 больниц
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в настоящий момент на территории Газы функционируют лишь 16 из 36 больниц.
07:35
Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам АО
Российский теннисист Даниил Медведев не сможет возглавить мировой рейтинг ATP по итогам Открытого чемпионата Австралии 2024 года.