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Politico: нежелание Хейли сняться с президентской гонки после поражения в Нью-Гэмпшире рассердило Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп одержал победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, повысив тем самым шансы на «ожесточённый реванш» с нынешним главой Белого дома Джо Байденом, сообщает Politico. Между тем, как отмечает издание, главная оппонентка Трампа Никки Хейли после своего поражения не стала сниматься с президентской гонки, заявив о намерении продолжать борьбу, что вызвало явное раздражение у бывшего президента США.
Politico: нежелание Хейли сняться с президентской гонки после поражения в Нью-Гэмпшире рассердило Трампа
AP

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, укрепив перспективы своего выдвижения в качестве единого кандидата от Республиканской партии, что обещает ожесточённый реванш с президентом Джо Байденом на грядущих выборах, сообщает Politico.

Две победы подряд в Айове и Нью-Гэмпшире усиливают давление на последнюю серьёзную конкурентку Трампа Никки Хейли, которая, однако, твёрдо заявила, что пока не намерена покидать президентскую гонку.

«Эта гонка ещё далека от завершения, остались ещё десятки штатов», — заявила она, выступая перед своими сторонниками.

Хотя Трамп легко одержал победу, однако его преимущество оказалось меньше, чем предсказывали опросы. Так, после обработки более половины бюллетеней результат был следующим: за него проголосовали 54% избирателей, а за Хейли — 45%.

Речь Хейли — в частности, её заявление о том, что она планирует продолжить свою кампанию — вызвала явное раздражение у Трампа.

«Я сказал: «Ого, она произносит речь так, будто выиграла. Она не выиграла. Она проиграла», — напомнил Трамп.

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источник
Politico США Северная Америка
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выборы голосование Джо Байден Дональд Трамп Никки Хейли президентские выборы США
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