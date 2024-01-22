Fox: Трамп поблагодарил Десантиса за поддержку и предложил совместную борьбу с «жуликоватым» Байденом

Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома похвалил предвыборную кампанию бывшего соперника и предложил ему сообща «выставить вон» Джо Байдена, который «подверг страну огромной опасности», передаёт Fox News.
ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Прежде чем мы начнём, я хотел бы поздравить Рона Десантиса и, конечно же, действительно потрясающего человека, его жену Кейси, за отличную президентскую кампанию.
Он провёл действительно хорошую кампанию. Я скажу вам, что это непросто. Люди думают, что это просто. Это непросто.
Но, как вы знаете, он вышел из предвыборной гонки сегодня в 15:00. И при этом он был очень любезен и поддержал мою кандидатуру. Так что я ценю это.
Я ценю это. И я также с нетерпением жду возможности поработать с Роном и всеми остальными, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена. Нам придётся выставить его вон. Мы должны выставить его вон. Он подверг нашу страну огромной опасности, большой опасности.
Поэтому я просто хочу поблагодарить Рона и поздравить его с очень хорошо проделанной работой. Это тяжелая ситуация. Это трудная задача.
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