Der Spiegel: «сценарий ужасов» — в Берлине готовятся к возвращению Трампа

В МИД ФРГ создан специальный штаб, который должен оценить последствия переизбрания Трампа для Германии. Der Spiegel пишет, что в Берлине считают растущие свидетельства о желании Трампа ослабить участие в НАТО «сценарием ужасов», который покончит с геополитической уверенностью немцев. Для предотвращения такого исхода немцы, с одной стороны, пытаются наладить контакты с республиканцами, с другой стороны, «профилактически», без напоминания из США повышают расходы на оборону.

Возможное избрание Дональда Трампа 47-м президентом США ставит сложные вопросы перед правительством Олафа Шольца. «Какие контакты есть в лагере Трампа?»; «Какой политический рычаг может использовать Берлин для влияния на новую администрацию?»; «Как сильно должны возрасти немецкие расходы на оборону, чтобы компенсировать отступление США из Европы, на 3,4 или даже 5 процентов?» — перечисляет Der Spiegel тревоги Берлина.

Немецкий журнал обращает внимание на то, что «Олаф Шольц причисляет Байдена к своим самым близким международным союзникам, без него он не делает почти ничего, если речь идёт об Украине». Но в то же время такая тесная кооперация вызывает растущее недовольство в Европе. Французы обеспокоены тем, что «Шольцу хорошие отношения с Вашингтоном кажутся важнее, чем тесная совместная работа с Парижем».

Не грозит ли Берлину в таком случае «одиночество» в случае победы Трампа? Der Spiegel сообщает, что в августе прошлого года в МИД Германии прошла большая встреча между чиновниками и учёными, после которой был организован «штаб планирования, руководимый доверенным лицом министра иностранных дел от зелёных — Анналены Бербок». Журнал пишет, что «все отделы министерства были призваны проверить возможные последствия победы Трампа для их области работы».

Ожидается, что затронуто будет всё — от балканской политики до внешней торговли. Но наибольшее беспокойство у Берлина вызывает возможное изменение позиции США по помощи Украине и НАТО. Берлин по-прежнему обеспокоен заявлениями Трампа, сделанными ещё в 2020 в Давосе, на встрече с фон дер Ляйен. О том, что США «никогда не придут на помощь, если Европа будет атакована», и что «НАТО мертво и мы выйдем из него».

Der Spiegel указывает, что в ответ на угрозу НАТО со стороны Трампа Берлин предпринял попытку наладить контакты с республиканцами, например, значительная часть визита Бербок в США в сентябре была посвящена республиканцам в Техасе и Вашингтоне, от которых Бербок всё же не удалось добиться чёткого подтверждения приверженности НАТО.

«Таким образом, в Берлине уже рассчитывают на худшее: на конец НАТО в его сегодняшней форме, к примеру», — констатирует журнал. Беспокойство у Берлина вызывает близкий к Трампу Center for Renewing America, который предложил концепцию «засыпающего НАТО», переориентации США на противостояние Китаю и ограничения помощи Европе. Der Spiegel называет проект «сценарием ужасов», который «поставил бы под вопрос геополитическую уверенность немцев».

Журнал полагает, что если Трамп серьёзно возьмётся за исполнение этого проекта, то расходы на оборону должны будут уже возрасти не на 2%, а на 3–5%. Несмотря на то что цели НАТО по расходам на оборону Германией были «выполнены только с помощью трюков», министр финансов Кристиан Линднер, отчитываясь перед бундестагом, «профилактически с помощью щедрого увеличения расходов на оборону забрал у Трампа ветер из парусов».

Однако выполнение цели в 2% ВВП было осуществлено исключительно с помощью средств Специального кредитного фонда для бундесвера — и когда он будет исчерпан в 2027 году, уже следующему правительству снова придётся думать, где взять деньги. «Канцлер всё ещё надеется, что его друг Байден победит», но параллельно из Берлина слышны всё более громкие призывы к другим странам Европы взять большую ответственность в помощи Украине.