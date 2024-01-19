CNN: Трамп является угрозой для Евросоюза

Европе стоит начинать беспокоиться по поводу собственно оборонного потенциала, так как она долго не занималась этим вопросом, заявил заместитель директора Центра европейских реформ Иан Бонд в эфире CNN. Так как если Дональд Трамп победит на выборах и реально откажется от НАТО, то США больше не будут защищать ЕС. Скорее всего в этот свой срок Трамп будет действовать более решительно.

Если Трамп станет следующим президентом США, то, по мнению многих экспертов, США перестанут быть надёжным партнёром по целому ряду направлений. И вы их упомянули.

ИАН БОНД, заместитель директора Центра европейских реформ: Я имею в виду, что в Европе многие надеются, что всё будет не хуже, чем в первый раз, потому что в его первый срок Трампа в какой-то степени сдерживали некоторые из его опытных советников, такие как Джим Мэттис, когда он был министром обороны, и другие подобные люди.

Думаю, на этот раз он будет сдерживаться меньше. Поэтому я думаю, что европейцы должны потратить следующие несколько месяцев на то, чтобы хотя бы начать процесс самозащиты, потому что, если Трамп, по сути, скажет всему миру: «Я не собираюсь иметь ничего общего с НАТО в будущем», США не будут защищать Европу.

Это открытое приглашение Владимиру Путину продолжить свой проект по восстановлению Российской империи за счёт стран, которые являются союзниками по НАТО, членами ЕС, важнейшими европейскими партнёрами для таких стран, как Великобритания.

Да, конечно, это и есть главная проблема, не так ли?

ЕС не уверен, что администрация Трампа поможет защитить континент, если он подвергнется нападению, и пытается, как вы говорите, создать свой собственный оборонный потенциал вне альянса НАТО, возглавляемого США. Но разве не следовало бы делать это в любом случае? Возможно, это был тревожный звонок?

Может быть, это тревожный сигнал для Европы, которой, возможно, необходимо убедиться, что страны-члены альянса не слишком полагаются на военную поддержку Соединённых Штатов именно по этой причине?

ИАН БОНД: Да, я думаю, что вторжение 2022 года стало серьёзным призывом к действию. И если вы посмотрите, например, на Францию, то после этого французы значительно увеличили свой оборонный бюджет.

Немцы сделали то же самое. Возможно, нужно сделать еще больше, но я думаю, что они немного медлили, чтобы поднять европейскую оборонную промышленность. И, как я уже сказал, это не только проблема ЕС, это также проблема Великобритании.

Мы также не увеличили наши оборонные бюджеты так, как это действительно необходимо. Так что, да, Трамп — это большая угроза. И я думаю, что идея о том, что мы можем просто надеяться на лучшее, не является стратегией.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.