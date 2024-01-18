Guardian: война на Ближнем Востоке и возможное возвращение Трампа приведут к всплеску миграции в Европе

По прогнозам Международного центра развития миграционной политики, мигранты хлынут в Европу в 2024 году, чтобы успеть до ужесточения законов, сообщает The Guardian. К изменению системы миграции может привести возможная победа Дональда Трампа на выборах, война в Газе и растущая популярность правых партий в преддверии выборов в Евросоюзе. Но при этом новые правила вступят в силу не раньше конца года.
Исследование МЦРМП говорит о том, что люди попытаются попасть в ЕС до ужесточения миграционного законодательства, сообщает The Guardian. В 2024 году по всей Европе пройдут выборы, во многих странах вопрос ужесточения миграционной политики стоит на повестке дня. Это может привести к резкому увеличению количества мигрантов, направляющихся в Европу в этом году. Война на Ближнем Востоке и перспектива возвращения Дональда Трампа к власти в США только усилят этот поток.
«Я называю это эффектом закрытого магазина. Люди услышат, как все эти меры по миграции объявляются в ходе предвыборных кампаний, и подумают, что они должны быть здесь до того, как они вступят в силу», — сказал Михаэль Шпинделеггер, генеральный директор Международного центра развития миграционной политики.
Новые миграционные законы «поначалу будут скорее магнитом», чем преградой для тех, кто хочет жить в ЕС. В результате введения США ограничений на миграционные маршруты может возрасти «число венесуэльцев и колумбийцев, пользующихся безвизовым режимом посещения Испании». Вполне возможно, что в этом году в Европу попадут даже больше мигрантов, чем в прошлом.
Но мигранты Европе всё ещё нужны, хоть она и пытается всячески от них отгородиться. Всему блоку просто не хватает рабочей силы. Только в Германии требуется 1 млн человек, а в Австрии — 500 тыс. Нехватка же рабочих рук может привести к уходу многих компаний в другие страны.
Шпинделеггер считает, что нужно развивать «легальные маршруты», по которым мигранты смогли бы попадать в Европу. Нужно пытаться обучать их до въезда в Евросоюз, разрабатывать специальные программы.
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