Fox News: Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

Если раньше Джо Байден выступал против большого числа иммигрантов, потому что американские граждане и без того конкурируют за рабочие места, то теперь он превратился «в лучшего турагента в мире», отмечает Fox News. Техасу даже пришлось полностью взять ситуацию на границе под свой контроль, не допуская туда федеральные службы — а это не что иное, как конституционный кризис.

Как однажды сказал Рональд Рейган, нация, которая не может контролировать свои границы, — это не нация. Не так давно Джо Байден с этим соглашался.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Ни одна великая нация не может пребывать в положении, в котором она не контролирует свои границы. Я не в восторге от этой идеи допущения значительного роста — нескольких сотен тысяч людей в год — занимающих постоянные рабочие места, особенно в строительной сфере, когда у вас есть другие 300 тысяч американцев, которые конкурируют за то, чтобы вешать гипсокартон, и могут заняться этой работой. Через 15 лет мы будем говорить — что нам делать с потоком нелегалов в Соединённые Штаты Америки?

20 лет спустя такие слова звучат расистски. Но Байден прав: люди действительно спрашивают, что мы собираемся делать. Так как же этот парень превратился в лучшего турагента в мире? Почему он проделывает дыры в пограничной стене? Почему он прекратил депортации? Почему он сцепился с губернатором Техаса Грегом Эбботтом? И пока тот устанавливает колючую проволоку, Байден хватается за кусачки? Эбботт пытался заблокировать Рио-Гранде, Байден его засудил. Теперь вражда переросла в мексиканское противостояние прямо посреди Игл-Пасса, штат Техас, в эпицентре проникновений через границу.

Губернатор решил взять всё в свои руки. Национальная гвардия Техаса при полном вооружении ворвалась туда с военными машинами и взяла контроль над 2,5 милями пограничной территории вдоль Рио-Гранде. Техас размещает там колючую проволоку и не пускает туда агентов Байдена. Пограничникам Байдена отказывают в доступе к границе. Техас взял полный контроль над этим пограничным пунктом. Федеральное правительство отстранено. Что мы тут имеем, так это старый-добрый конституционный кризис.

Байден сделает вид, что ничего не заметил, или он задействует федеральные силы, чтобы выдавить Техас с этой почвы? Обе стороны вооружены. Каким будет следующий ход? Ситуация требует срочного решения, потому что Джерри Надлеру надо что-то есть.

ДЖЕРРОЛЬД НАДЛЕР, член палаты представителей США: Нам нужны иммигранты в этой стране. Не говоря уже о том, что наши овощи сгнили бы в земле, если бы их не собирали иммигранты — множество нелегальных иммигрантов.

Джерри Надлер не ел овощей со времён президентства Рейгана, но он не может смотреть, как пропадает хорошая еда. И Надлер говорит за всю партию.

Дата публикации 13 января 2024 года.