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Le Figaro: проблема миграции приводит к смене правительств по всей Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейские страны долгое время держали свои двери открытыми для мигрантов, но теперь настроения изменились, пишет Le Figaro. В итоге проблема мигрантов приводит к росту партий популистов и крайне правых сил, которые приходят на смену умеренным традиционным партиям во многих странах Европы.
Le Figaro: проблема миграции приводит к смене правительств по всей Европе
AP

В течение многих лет иммиграция не была самым важным вопросом на повестке дня в Европе, отмечает журналистка Le Figaro. Но сегодня она дестабилизирует демократию, приводит к смене правительства и надолго ослабляет основные партии в разных странах. «Словно по принципу домино, они одни за другими поддаются непреодолимой силе миграционного вихря».

 
В странах Западной Европы миграцию долгое время не сдерживали. В Германии Ангела Меркель широко открыла двери более чем для 1 млн сирийских беженцев, игнорируя опасения населения. Швеция стала одной из самых гостеприимных стран для мигрантов.
 
Эта политика неконтролируемой открытости повсюду породила радикальные правые партии, а также новое поколение политиков-популистов, которые призывают к установлению контроля над миграционными потоками. В Германии набирает обороты крайне правая партия АдГ, во Франции — «Национальное объединение». Так, во Франции сегодня 70% населения высказываются за ужесточение миграционной политики.
 
«Иммиграция превратилась в огненный шар, который занял первое место в политической повестке дня европейских правительств», — пишет автор статьи. Так, французские депутаты сейчас обсуждают новый миграционный закон.
 
Но в некоторых странах эта тема чуть не взорвала лагерь большинства, отмечает автор статьи. В июле 2023 года консерватору Марку Рютте в Нидерландах пришлось уйти в отставку после того, как центристы отказались поддержать его политику ужесточения иммиграции. Он тогда говорил, что его страна «потеряла контроль над иммиграцией». А потом на выборах победила радикальная правая партия, которая выступает за заморозку предоставления убежища, закрытие мечетей и запрет Корана и коранических школ в Нидерландах.
 
Те же тенденции наблюдаются в странах Северной Европы: Дании и Швеции. Швеция, шокированная жестокой войной банд приезжих, в сентябре 2022 года сделала резкий разворот с приходом к власти правоцентристского правительства, которое критикует у своих предшественников «безответственную иммиграционную политику и провал интеграции». В Дании, по мнению премьер-министра Метте Фредериксен, самой большой проблемой стала незападная иммиграция.
 
Италия выбрала Джорджию Мелони для борьбы с иммиграцией. В Австрии радикальная антииммиграционная Партия свободы вполне может занять место консерваторов на следующих выборах осенью 2024 года. Даже Евросоюзу пришлось настроиться и принять в конце декабря, спустя 18 месяцев проволочек, закон об иммиграции.
 
Однако в Восточной Европе подобные проблемы встречаются гораздо реже, поскольку они защищались от миграции железным занавесом и скорее считали открытость и мультикультурность Германии и Франции антипримером.
 
По словам автора статьи, даже выход Великобритании из ЕС случился потому, что там хотели положить конец массовой иммиграции. Однако прошло уже 7,5 лет, а прогресса в этом вопросе так и не видно.
 
Однако план британского премьер-министра отправлять просителей убежища обратно в Руанду спровоцировал настоящую гражданскую войну внутри Консервативной партии. То же самое происходит и в Соединённых Штатах, где депутаты не могут выделить деньги Украине, поскольку республиканцы требуют в обмен на свой голос решительных мер по прекращению иммиграции на мексиканской границе.
 
«Проблема миграции должна быть решена, иначе она будет доминировать в политическом пространстве в 2024 году», — признал Манфред Вебер, президент Европейской народной партии. Некоторые опасаются, что инициатив, выдвинутых на национальном уровне, недостаточно или они были предприняты слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.

 

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Le Figaro Франция Европа
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