В понедельник в Германии была официально основана новая партия «Союз Сары Вагенкнехт», председателем которой была избрана она сама и бывший лидер левой парламентской группы Амира Мохамед Али, сообщает телеканал ZDF. Партия выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и отказ от санкций против России в энергетике, а также продолжение использования дешёвого российского газа и нефти.

Сара Вагенкнехт в этот понедельник официально основала свою партию, сообщает ZDF. По её словам, это «немного исторический день»: в этот день закладывается фундамент партии, способной кардинально изменить партийный спектр Германии и кардинально изменить политику в стране.

Вагенкнехт заявила, что она и её соратники основали новую партию, чтобы преодолеть «некомпетентность и высокомерие» в политике берлинского правительства. В частности, в связи с ситуацией в Восточной Германии постоянно звучат предупреждения о том, что демократия находится под угрозой. Однако такие заявления «путают причину и следствие». Это происходит потому, что многие люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы политиками, пояснила Вагенкнехт.

Она была избрана лидером своей новой партии «Союз Сары Вагенкнехт», которой будет руководить вместе с бывшим лидером левой парламентской группы Амирой Мохамед Али. Однако Вагенкнехт отметила: «После парламентских выборов, когда мы определимся с партийной программой, когда партия будет действительно консолидирована и, надеюсь, представлена в бундестаге сильной парламентской группой, мы найдём название, которое не будет зависеть от моего личного имени».

Среди основных положений программы новой партии присутствуют ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и санкций против России в энергетике, продолжение использования дешёвого газа и нефти и двигателей внутреннего сгорания, а также отказ от «мнимой климатической политики».

Кроме того, Сара Вагенкнехт выступает за повышение минимальной и коллективно согласованной заработной платы и улучшение выплат по безработице и пенсионному страхованию, даже если это означает увеличение взносов. Государство должно вкладывать больше денег в образование и инфраструктуру, а взамен ослабить «долговой тормоз» и повысить налоги на имущество и высокие доходы.