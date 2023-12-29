Такер Карлсон: Америку превращают в корпоративный ад, а иммигрантов учат ненавидеть белых

Инициативы, продвигающие гендерное и расовое многообразие, привели к тому, что американские корпорации урезают премии своим менеджерам, нанимающим слишком много белых мужчин, говорится в новом материале Tucker on X. Тем временем в США прибывают десятки миллионов новых иммигрантов, и всех их учат, что белые — это зло.

Позитивные меры выравнивания и их новая версия, МРИ (многообразие, равноправие, инклюзивность. — ИноТВ), конечно же, по определению являются формами расизма против белых. Всё выстроено так, что белым мужчинам тяжелее устроиться на работу, заполучить контракт, поступить в учебное заведение. Никто даже не пытается делать вид, что дело обстоит как-то по-другому, и большинство людей это знает.



Однако мало кто понимает, насколько разрушительно это для страны и для её идеи. Более сотни лет отношения Америки с иммигрантами строились так: «Приходите к нам, потому что здесь есть возможности!» Подразумевалось, что здесь меритократия: если ты усердно трудишься, если у тебя есть способности, ты поднимаешься по лестнице. Но позитивные меры распределения, а теперь МРИ, переворачивают эти отношения вверх дном.



Теперь иммигранты, прибыв в эту страну, сразу слышат, что её основатели — белые мужчины — являются проблемой. Они — зло! Таким образом, мы получаем не только иммигрантов-расистов, что само по себе ужасает, но ещё и ад на рынке труда. Корпоративную структуру в стиле Джима Кроу*, унижающую всех. И это по сути своей аморально.



Почему это плохая идея, прекрасно видно на примере Арвинда Кришны. Кришна иммигрировал в эту страну. Он явно умён, явно трудолюбив. Более чем за 30 лет он продвинулся в руководство IBM, стал генеральным директором. Но вместо того чтобы поддерживать идеи, сделавшие эту страну великой, идеи меритократии, он полностью уверовал в нашу расовую иерархию, в современную форму законов Джима Кроу — а как же иначе?



Благодаря журналисту Джеймсу О’Кифу, мы знаем, как это выглядит за кулисами. Вот видео, которое заполучил О’Киф: гендиректор IBM Кришна говорит своим сотрудникам нанимать меньше белых мужчин, а не то их накажут, урежут зарплату. Взгляните!



АРВИНД КРИШНА, генеральный директор IBM: Моя позиция недвусмысленна. Я ожидаю, что руководящее звено — не только мои прямые подчинённые, но и все руководители в компании! — должны двигаться вперёд на один процент как по недостаточно представленным меньшинствам… Подчеркну, азиаты в США не являются недостаточно представленным меньшинством в IT-компаниях! А другие являются. То же самое касается гендерного разнообразия. Итак, мы берём недостаточно представленных и гендеры. По обоим направлениям надо двигаться вперёд на процент. Это ведёт к увеличению премию. Кстати, если вы их теряете, вы теряете и часть премии.

Как же так вышло, что явно незаурядный человек, иммигрировавший в эту страну наверняка потому, что считал её меритократией, в итоге стал поддерживать расовый фашизм? Хороший вопрос, который мы должны глубоко осмыслить, в то время как десятки миллионов новых иммигрантов хлынули через границу.



Второй мужчина на этом видео работает в дочерней компании IBM, которая называется Red Hat. В том же самом разговоре он хвастался, что прежние сотрудники, выступавшие против корпоративного расизма, против инициатив МРИ, были уволены. Посмотрите!



ПОЛ КОРМЬЕ, председатель Red Hat: Но утверждение о том, что в Red Hat нет ответственности в вопросах МРИ, не отражает полноту картины. Арвинд отмечал, и я хорошо понимаю, что с меня спрашивают. Я сам спрашиваю с себя, он спрашивает с меня, как и совет директоров IBM. Но мы также спрашиваем с руководства Red Hat. Буду откровенным: если бы не соображения конфиденциальности, я мог бы назвать много руководителей, которых мы за последний год с лишним привлекали к ответственности. Настолько, что больше они в Red Hat не работают. Потому что они не хотели соответствовать стандартам, которые мы установили в этом пространстве.



Итак, в публичной сфере, когда речь заходит о позитивных мерах распределения, МРИ, многообразии, всё это подаётся как чувствительность и инклюзивность. «Мы просто пытаемся привлечь всех!». Но на практике — и мы теперь в курсе, благодаря этой и другим видеозаписям! — это лишь ещё более порочная и гораздо более распространённая форма законов Джима Кроу. И, разумеется, это несовместимо с существованием Соединённых Штатов Америки.



Что же нам с этим делать? Конечно же, отдел гражданских прав не делает ничего. Они недвусмысленно против гражданских прав.



Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.



* «Законы Джима Кроу» — неофициальное название законов о расовой сегрегации в США (прим. ИноТВ).