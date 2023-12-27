Бывший вице-канцлер Германии: интеграционная политика ЕС провалилась

Миграционная политика ЕС привела к провалу, заявил бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. С одной стороны, европейцы не могут эффективно защитить свои внешние границы, с другой — не справляются с интеграцией приехавших в союз мигрантов, передаёт его слова Frankfurter Allgemeine Zeitung. И самое яркое свидетельство провала интеграции — это образовательные результаты немецких школьников, которые достигли в этом году беспрецедентно низких значений, возмущается Габриэль.
У Европы никак не получается справиться с миграционным кризисом, заявил бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. «Люди не слепы, и они видят, что, с одной стороны, Европа не может эффективно защитить свои внешние границы, а с другой — не справляется с интеграцией приехавших сюда мигрантов», — передаёт его слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Для него самый яркий пример провала интеграции — это результат последнего теста PISA, оценивающего функциональную грамотность школьников в разных странах. Показатели немецких учеников в чтении, математике и естествознании оказались беспрецедентно низкими.
Габриэль также обвинил европейские демократические партии в нежелании серьёзно заняться этой проблемой. У них не хватает жёсткости и готовности объяснять происходящее, а это порождает у граждан беспокойство и приводит к росту популярности правых партий, в частности «Альтернативы для Германии». Ведь для многих в ФРГ тема миграции — это символ нарастающей неопределённости, объяснил бывший вице-канцлер.
Он напомнил, что с января по ноябрь 2023 года в Германии было подано 305 тыс. заявок на получение статуса беженца, что составляет 60-процентный прирост по сравнению с прошлым годом. И никакого красивого решения тут быть не может, но немецкие политики по гуманистическим причинам боятся что-либо предпринимать, а также опасаются, что в своей риторике слишком сильно приблизятся к позициям «Альтернативы для Германии», объясняет Габриэль.
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