Правительство Германии заявило, что не планирует «принуждать украинцев к военной службе», тем не менее это решение Берлина всё чаще критикуют. Frankfurter Allgemeine указывает, что с 2022 года количество беженцев-мужчин с Украины в Германии в общем потоке увеличилось в четыре раза, с 7% до 28%. Официально их в стране 220 тыс., но потенциально ещё 100 тыс. могут находиться нелегально. Содержание одних только мужчин-беженцев уже сравнимо с военной помощью Киеву, более €3 млрд, продолжает издание, поэтому стоит задуматься, «не могли бы они принести пользу на родине», учитывая усталость ВСУ.

Германия платит значительно больше денег украинским отказникам от военной службы, чем на обучение солдат ВСУ. Немецкая Frankfurter Allgemeine считает, что «они могли бы принести пользу на родине». За всё время в ФРГ обучение прошли всего 10 тыс. украинских солдат, но зато убежище и общегражданское пособие – Bürgergeld получают 220 тыс. украинцев мужчин в призывном возрасте.

Издание отмечает, что если сразу после начала конфликта «доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла всего 7 процентов, то к сентябрю этого года эта доля выросла до 28 процентов». Немецкая газета подсчитала, что на выплату пособия для украинских мужчин из федерального бюджета было выделено почти €3 млрд, для сравнения вся военная помощь Украине составила €5,4 млрд.

Газета также предполагает, «что во многих семьях незарегистрированные беженцы призывного возраста живут хотя бы частично на социальные выплаты своих родственников». Речь может идти о 100 тыс. украинских мужчин, утверждает Frankfurter Allgemeine. Но даже если ограничиться только официально зарегистрированными в Германии беженцами-мужчинами, то в стране находятся 220 тыс. «преступников, которые, согласно украинскому законодательству, уклонились от обязательной военной службы в условиях военного положения».

По мнению газеты, «их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и пожаротушении». Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, однако, заявил, что страна не планирует «принуждать против воли людей к военной службе», но Frankfurter Allgemeine указывает, что со стороны немецкой оппозиции на канцлера Шольца растёт давление с целью принять меры, мотивирующие украинских беженцев-мужчин вернуться домой.

Политик из оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер хотел бы, чтобы Берлин провёл консультации с Киевом по существующей ситуации. По его мнению, «было бы очень полезно, если бы существовало правительственное соглашение, которое позволило бы этим молодым людям или даже мужчинам старшего возраста вернуться, но без необходимости идти на фронт, если они этого не хотят». Политик видит их занятыми на работах в тылу. Он также предлагает сократить украинцам-мужчинам пособия.