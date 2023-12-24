В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину — шеф-корреспондент журнала Focus

Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень. Трудовая занятость среди них по-прежнему крайне низкая. А теперь ещё и украинский министр обороны заявил о желании мобилизовать украинских беженцев в Западной Европе. Всё это, по мнению шеф-корреспондента журнала Focus, подаёт сигналы для Германии переосмыслить своё отношение к украинцам. Он считает, что возвращение украинских мужчин призывного возраста на родину в интересах Берлина.

УЛЬРИХ РАЙЦ, шеф-корреспондент журнала Focus: На этой неделе было две новости, которые были замолчаны, заметены кое-как под стол. Но мы всё же хотим это предотвратить. Эти новости ставят большой вопрос: действительно ли мы правильно относимся к украинцам, которые находятся в Германии?

Первая новость, которая немного ошеломляет, заключается в том, что Федеральная счётная палата установила, что менее половины украинцев, которые проходят у нас интеграционные курсы, заканчивают эти интеграционные курсы успешно. Всего 46 процентов! И большинство из них, по данным Федеральной счётной палаты, проваливают экзамен по немецкому языку.

И конечно же, аудиторы — это лишённые чувства юмора люди, которых интересуют только цифры. Они, конечно, задаются вопросом: «Ничего себе, это такая дорогая история». Потому что на самом деле каждый такой интеграционный курс сейчас стоит невероятные 1718 евро — в любом случае это цифра прошлого года, а мы сейчас тратим более миллиарда евро в год на интеграционные курсы. Поэтому нужно понять, что они не работают должным образом. Но наш федеральный министр внутренних дел, госпожа Фезер, сказала, что это отличный результат. Я думаю, что она одна имеет такое мнение. Хотя нет, неверно. Зелёные думают точно так же.

Здесь, в Германии, ситуация такова, что гораздо меньше украинцев работают, чем в других странах, и, следовательно, засиживаются и застревают на гражданском пособии. Я ещё раз посмотрел на цифры — 19 процентов украинцев работают у нас, а в других европейских странах, таких как Великобритания и Швеция, ситуация совершенно иная. В Англии работают 60 процентов украинцев, в Швеции — 56 процентов. Не было бы лучше, если бы мы поступили с интеграцией по-другому? Не пытались бы интегрировать людей через языковые курсы, а вместо этого позволили людям работать или даже заставили их работать. У меня такое впечатление, что в Германии недостаточно знаний по этой теме.

Кроме того, есть второе сообщение, которое погрузит вас в более или менее растерянное состояние. По данным Федерального министерства внутренних дел, госпожи Фезер, в Германии проживают 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста. А по данным европейского статистического агентства Eurostat, в целом по Европе годных к военной службе украинских мужчин — 650 тысяч! Но новый министр обороны Украины только что обратился с призывом, потому что он хочет собрать 450 тысяч новобранцев для войны, для оборонительной войны против нападения России на Украину. Зеленский, кстати, ещё не решил, одобрит ли он это требование, которое также будет очень дорогостоящим для Украины, поэтому отложим это пока.

Наш федеральный министр юстиции Марко Бушманн заявил, что мы не будем принуждать людей идти на военную службу. «Мы не делаем этого в Германии, так почему мы должны делать это с украинцами, которые здесь?». Я думаю, всё не так просто. Как бы мы себя повели, если бы Россия напала на нас? А между тем для военных стратегов это возможный сценарий через шесть или семь лет. Тогда мы бы тоже сказали, что не принуждаем людей идти на военную службу, если страна подверглась нападению? Но именно так обстоит дело на Украине.

Они дезертиры, иначе их и не назовёшь. К тому же это было бы в интересах Германии. Всегда говорят, что в наших интересах, чтобы Украина не проиграла войну против России. Некоторые даже говорят, что в наших интересах, чтобы Украина выиграла эту войну. И в то же время мы отвечаем на призыв министра обороны Украины Умерова — сделать так, чтобы украинские мужчины, находящиеся в Европе, вернулись на Украину, на это мы отвечаем «нет». В этом мы не участвуем. Мы даже не поддерживаем это обращение! Разве это не было бы в интересах Германии? А что на самом деле произошло бы, если бы однажды украинцы начали подавать запросы об экстрадиции немецкому государству, чтобы эти 190 тысяч украинских мужчин, которые остаются у нас, были посланы обратно?

И что насчёт общегражданского пособия, которое выплачивается украинцам? Не пора ли сократить его хотя бы для украинских мужчин призывного возраста? Посмотрим, даст ли нам ответ правительство, но просто игнорировать эту проблему уже не получится.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2023 года.