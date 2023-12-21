Welt: живущих за границей украинцев «пригласили» в армию — иначе последует наказание

В отчаянных поисках свежих солдат для украинской армии Киев обратил свой взор за границу, отмечает немецкий телеканал Welt. Новый министр обороны Рустем Умеров со следующего года хочет привлечь на военную службу украинцев, проживающих за рубежом. Он заявил, что им предлагается обратиться в центры рекрутирования, — но в то же время ясно дал понять, что тех, кто не последует «приглашению», ожидает наказание.

В поисках дополнительных солдат для Украины новый министр обороны Рустем Умеров в наступающем году хочет привлечь на военную службу также мужчин, проживающих за границей. Украинцам в боеспособном возрасте от 25 до 60 лет в Германии и других странах должно быть предложено обратиться в центры рекрутирования вооружённых сил. Об этом Умеров сообщил в интервью для Bild, Welt и Politico.

Министр говорил о приглашении, однако при этом ясно дал понять, что, если кто-то не последует этому приглашению, к ним будут применены санкции. Украинская армия хочет мобилизовать от 450 тысяч до 500 тысяч новых военнослужащих дополнительно, чтобы обороняться от российского наступления.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.