Welt: живущих за границей украинцев «пригласили» в армию — иначе последует наказание

18:29
УАФ требует от ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить матч сборных России и Сербии.
18:29
«Пари НН» готов вступить в Суперлигу в 2025 году
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о готовности клуба принять участие в проекте европейской Суперлиги.
18:24
Захарова: Россия ответит на захват спецслужбами центра «Дом Москвы» в Риге
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге латвийскими спецслужбами.
18:23
Клуб Головина не поддержал проект Суперлиги
«Монако» выступил с официальным заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
18:15
Радулов догнал Зарипова в рейтинге лучших бомбардиров в истории КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов набрал 685-е очко в КХЛ.
18:14
Орбан: Венгрия и Турция не согласовывали принятие Швеции в НАТО
Власти Венгрии и Турции не согласовывали между собой сроки ратификации их парламентами приёма Швеции в НАТО. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
18:13
Шесть проектов из Карелии получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив
Шесть проектов из Карелии получили поддержку по итогам конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
18:12
ANSA: «Наполи» готов вступить в Суперлигу
Неаполитанский «Наполи» согласен рассмотреть участие в проекте европейской Суперлиги.
18:11
Глава МИД Армении и генсек ОДКБ провели переговоры
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
18:10
Полиция: устроивший стрельбу в центре Праги обезврежен
Устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен, сообщает полиция столицы. Сейчас всё здание университета эвакуируется. На месте происшествия есть несколько погибших, десятки людей пострадали.
18:07
Невролог Цурина назвала опасным усиление головной боли при физических нагрузках у детей
Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, в каких случаях головная боль у детей может быть опасна.
18:06
Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.
18:03
Reuters: АПЛ снимет 30 очков и оштрафует на €29 млн клубы, которые захотят вступить в Суперлигу
Английская премьер-лига (АПЛ) применит санкции в отношении своих клубов за решение вступить в европейскую Суперлигу.
18:00
MF DNES: стрельбу в центре Праги устроил «обезумевший» злоумышленник
Стрельбу на факультете искусств Карлова университета в центре Праги устроил «обезумевший» злоумышленник, сообщают источники Mladá fronta DNES.
17:57
Профессиональная лига Франции выступила против Суперлиги
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила против Суперлиги.
17:57
Американист Домрин высказался о вероятности прихода Трампа к власти в США
Американист доктор юридических наук, профессор Александр Домрин прокомментировал вероятность прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.
17:55
В Москве рассказали о способах отправки письма Деду Морозу из метро
Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в Московском метрополитене на десяти станциях установили новогодние ящики «Почта Деда Мороза».
17:54
Психолог Якушева дала советы по сохранению эффективности в преддверии Нового года
Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якушева дала рекомендации, как сохранить эффективность и работоспособность перед новогодними праздниками.
17:54
Путин отметил заслуги трёх жителей Ставрополья наградами
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении троих сотрудников образовательной сферы из Ставропольского края.
17:54
В Екатеринбурге обновили портреты учителей на аллее легенд системы образования
В Екатеринбурге портреты педагогов начальных школ разместили на памятных досках аллеи легенд системы образования.
17:53
В Подмосковье запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда»
В Московской области с 1 января 2024 года запустят новый этап нацпроекта «Жильё и городская среда».
17:53
Бывший главный тренер ПСЖ Галтье оправдан по делу о расовой дискриминации
Суд Ниццы вынес оправдательный приговор бывшему главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Кристофу Галтье, признав его невиновным по обвинениям в «моральном преследовании и дискриминации».
17:52
Собянин: новая трасса М-12 улучшит экономическую связь Москвы и регионов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая трасса М-12 позволит улучшить экономическую связь столицы и регионов.
17:51
В приграничных с зоной СВО регионах России запретили торговлю петардами
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов заявил, что в российских регионах, которые граничат с зоной специальной военной операции, запретили торговать пиротехникой в новогодние праздники.
17:49
Голикова заявила, что с начала 2023 года трудоустроено 50 тысяч россиян
Поддержка работодателей со стороны государства позволила трудоустроить 50 тыс. человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
17:48
Глава СНБО Данилов: в конфликте с Россией должны участвовать все украинцы
Конфликт с Россией не должен восприниматься украинцами как исключительно дело военных — участие в нём следует принять всем гражданам страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
17:47
Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от «Рижской» до реки Яузы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку ещё одной территории, прилегающей к МЦД-3. Работы пройдут на участке от станции «Рижская» до реки Яузы.
17:47
Стрельба произошла в школе в Праге, есть пострадавшие и погибшие
Стрельба произошла в школе, расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги, есть пострадавшие и погибшие.
17:44
Фигурист Алиев рассказал, почему не собирается завершать карьеру
Чемпион Европы — 2020 в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру.
17:43
Число авиарейсов на Кубу из России увеличат до 13 в неделю
Число авиарейсов на Кубу из России увеличат до 13 в неделю.
17:43
Благотворительная акция «Подвешенный мандарин» продлится в Москве до 31 декабря
В Москве стартовала ежегодная благотворительная акция «Подвешенный мандарин». Посетители столичных ярмарок могут купить фрукты в подарок подопечным фондов, пожилым и одиноким людям, малообеспеченным семьям.
17:41
Voz Populi: УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов отказаться от нового формата Лиги чемпионов.
17:39
В Бурятии осудили женщину, сын которой ночевал в канализации
Жительницу Бурятии, сын которой ночевал в канализации, приговорили к обязательным работам.
17:38
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
Палата по разрешению споров РФС запретила «Химкам» регистрацию новых футболистов.
17:37
Данилов: мобилизация ещё 500 тысяч украинцев займёт как минимум год
Мобилизация дополнительных 500 тыс. человек в ВСУ займёт как минимум год, считает глава СНБО Украины Алексей Данилов.
17:31
Белоусов: доля расчётов России в рублях и дружественных валютах выросла до 65%
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что доля расчётов страны в рублях и дружественных валютах в 2023 году выросла до 65%.
17:30
Историк Надехина рассказала о традициях празднования Нового года
Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина заявила, что встреча Нового года всегда проходила торжественно.
17:30
Дикиджи: надеялся, что Семененко обойдёт меня в короткой программе на чемпионате России
Фигурист Владислав Дикиджи рассказал о соперничестве с Евгением Семененко в короткой программе на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
17:23
Выставка работ лауреата «Оскара» Александра Петрова открылась в Вятке
В Выставочном зале Вятского художественного музея открылась экспозиция работ лауреата премии «Оскар» — художника-аниматора Александра Петрова.
17:23
В Петербурге раскрыли убийство женщины, совершённое в 2005 году
Правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли преступление 18-летней давности. Установлены все подозреваемые в изнасиловании и убийстве женщины 18 июля 2005 года.
17:23
В Калининграде против женщины возбудили дело за избиение школьника
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, которая нанесла побои школьнику из-за конфликта с её дочерью.
17:21
РИА Новости: в Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь и на Рождество
Московские власти приняли решение в этом году снова отказаться от запуска салютов в городе в ночь на Новый год, а также на Рождество.
17:21
Путин: поручения по показателям по зарплате в России требуют внимания
Поручения, касающиеся показателей зарплаты в России, требуют внимательного к себе отношения. Об этом 21 декабря заявил глава государства Владимир Путин.
17:21
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутного такси.
17:20
Песков: новогоднего приёма в Кремле в 2023 году не будет
Новогоднего приёма в Кремле в этом году не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
17:20
СК возбудил дело против 41-летней женщины за избиение дочери в Пермском крае
Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело против 41-летней местной жительницы за систематическое избиение дочери.
17:18
Степанова заявила, что недовольна оценками за ритм-танец на чемпионате России
Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, высказалась о победе в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.
17:17
Ранивший из ружья четырёх односельчан житель Ингушетии получил 8,5 года тюрьмы
Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 года лишения свободы местного жителя, ранившего из ружья четырёх односельчан.
17:14
Хуснуллин: рост ипотеки в России по итогам года превысит 4 трлн рублей
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рост ипотеки в России по итогам года превысит 4 трлн рублей.
17:14
ЦАХАЛ заявил о расширении зоны боевых действий на центр сектора Газа
Военная операция в южной части Газы завершилась, зона боевых действий расширилась на центральную часть палестинского анклава. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).