Лечение украинских солдат от психических расстройств становится всё более сложной задачей, сообщает Reuters. Многие из тех, кто ушёл в армию добровольцами, оказались не готовы к ожесточённым боям. В вооружённых силах Украины говорят, что у них нет возможности проводить комплексную психологическую подготовку военных специалистов. В результате многие солдаты сталкиваются с психическими расстройствами.

В украинской армии растёт число солдат, которые страдают от проблем, связанных с психическим здоровьем. Сотни профессионалов и добровольцев пытаются помочь военнослужащим, испытывающим боевой стресс, пишет Reuters.

Многие мобилизованные украинцы имели смутные представления о службе. Они оказались практически неподготовленными к ожесточённым боям, в которых активно применяются артиллерия, миномёты и беспилотники, отмечает издание.

«Мне снятся кошмары, и они меня изводят. Когда мне удаётся немного отдохнуть, я вообще не сплю», — рассказал Reuters один из бойцов, проходящих лечение в реабилитационном центре.

По словам мужчины, позиция его подразделения на Лиманском направлении подвергалась обстрелам «круглые сутки». Как и многие другие солдаты ВСУ, он получил посттравматическое стрессовое расстройство и контузию.