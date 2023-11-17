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Guardian: сравнимо с курением 15 сигарет в день — ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всемирная организация здравоохранения учредила международную комиссию по борьбе с одиночеством, которое представляет большую опасность для здоровья людей, чем ожирение и отсутствие физической активности, сообщает The Guardian. Члены комиссии называют проблему одиночества «недооценённой угрозой общественному здоровью», обещая пересмотреть представление о ней.
Guardian: сравнимо с курением 15 сигарет в день — ВОЗ признала одиночество глобальной угрозой здоровью
АР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество глобальной угрозой здоровью и учредила международную комиссию по этой проблеме, сообщает The Guardian.

Комиссию, которая будет работать в течение трёх лет, возглавили главный хирург США Вивек Мурти и посланник по делам молодёжи Комиссии Африканского союза Чидо Мпемба. В неё вошли 11 адвокатов и правительственных министров, в том числе министр Вануату по адаптации к изменению климата Ральфа Ригенвану, и министр Аюко Като, отвечающий за меры по борьбе с одиночеством и изоляцией в Японии.
 
Как отмечает издание, осознать важность проблемы во многом позволила пандемия коронавируса, которая негативно повлияла на экономическую и социальную активность, заметно повысив уровень одиночества людей во всём мире.
 
«Одиночество пересекает границы и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития. Социальная изоляция не знает ни возраста, ни границ», — отметила Мпемба.
 
Ещё один глава комиссии, Мурти, указал на то, что риски для здоровья от одиночества такие же серьёзные, как при курении до 15 сигарет в день. По его словам, эта проблема представляет собой даже больший риск, нежели ожирение и отсутствие физической активности.
 
Проблема очень актуальна для пожилых людей. По оценкам Мурти, каждый четвёртый пожилой человек испытывает социальную изоляцию, и этот показатель одинаков для всех регионов мира. У пожилых людей одиночество связано с 50-процентным повышением риска развития деменции и 30-процентным повышением риска развития ишемической болезни сердца или инсульта.
 
Однако эксперты отмечают, что одиночество негативно отражается и на жизни молодых людей. По их данным, от него страдают от 5% до 15% молодёжи, причём эти цифры, вероятно, являются заниженными. Подобное состояние пагубно влияет не только на здоровье, но и на благополучие, в том числе финансовое.
 
Так, молодые люди, испытывающие одиночество в школе, с большей вероятностью бросят университет. Это также может повлиять на их экономическую стабильность в будущем. Подчёркивается, что отсутствие сплочённого коллектива и поддержки на работе зачастую приводит к снижению удовлетворённости работой и производительности труда.
 
В связи с этим комиссия ставит перед собой задачу «пересмотреть представление об одиночестве». Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент проблема является «недооценённой угрозой общественному здоровью».
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источник
Guardian Великобритания Европа
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