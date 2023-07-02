CNA: опасная газировка — ВОЗ предупреждает, что искусственный подсластитель может спровоцировать рак

Всемирная организация здравоохранения объявит, что искусственный подсластитель аспартам может обладать канцерогенным эффектом и вызывать рак, сообщает CNA. Как отмечает телеканал, подсластитель содержится во множестве продуктов — от диетической газировки до йогурта — и пользуется популярностью, так как не содержит калорий.

Может ли употребление диетической газировки, жевательной резинки и йогурта привести к раку? По сообщениям, Всемирная организация здравоохранения обозначит аспартам и искусственные подсластители, содержащиеся в этих продуктах, как те, что могут вызывать рак.

По словам источников Reuters, в июле Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру ВОЗ, внесёт аспартам в список веществ, которые могут обладать канцерогенным эффектом, — в него уже помещены свинец и некоторые пестициды. Но будут ли потребители готовы отказаться от привычки употреблять (продукты, содержащие аспартам. — ИноТВ)?

ПЕРВЫЙ ПРОХОЖИЙ: Кажется, что сейчас вообще всё вызывает рак.

ВТОРОЙ ПРОХОЖИЙ: Я всегда это знал, вкус довольно странный.

ТРЕТИЙ ПРОХОЖИЙ: Я бы даже предпочла сахар, а не аспартам.

Открытый в 1965 году американским химиком и одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов девять лет спустя, аспартам примерно в 200 раз слаще обычного столового сахара. В нём почти нет калорий, в связи с чем он стал популярен среди плохо осведомлённых потребителей. Покупатели могут найти его во всём, от низкокалорийных йогуртов до некоторых напитков бренда Snapple и жевательной резинки бренда Extra компании Mars.

НОА ПРААМСМА, координатор по образованию в области питания: Потребителям очень нравится тот факт, что они могут выпить диетическую газировку, в которой нет калорий. Так что это удобно компаниям, которые могут создавать вокруг некоторых из этих продуктов некий ореол отсутствия вреда для здоровья. К сожалению, в данном случае, если копнуть чуть глубже, становится ясно, что иногда что-то вроде диетической газировки может оказаться не совсем здоровой пищей, как мы на то надеялись.

Продовольственные компании теперь должны решить, бороться ли с маркировкой, игнорировать её или найти альтернативные подсластители, которые можно использовать. Впрочем, недавние изменения в рецептуре компании по производству безалкогольных напитков PepsiCo демонстрируют, как трудно найти баланс между заботой о здоровье и вкусом. PepsiCo убрала аспартам из своей газировки в 2015 году, но уже через год вернула его в рецепт, а затем в 2020 году вновь отказалась от него.

АДАМ КУНС, финансовый аналитик: Они пробуют это в разных формах и стилях на протяжении многих лет и проводят различные маркетинговые кампании, которые способствуют этому. Но в итоге вкус — вот, что определяет большую часть продаж у одного производителя по сравнению с другим. Очень нелегко добиться правильного вкуса продукции, поэтому они очень неохотно соглашаются на изменения, когда всё-таки нашли подходящий вкус.

И всё же инвесторы и трейдеры ставят на то, что производители натуральных подсластителей выиграют от этих новостей. Акции китайских производителей подсластителей выросли на фоне надежд, что они заменят аспартам. Акции Baolingbao Biology и Shandong Sanyuan Biotech, которые производят натуральные подсластители, подскочили почти на 10 процентов на фоне новостей.

Дата выхода в эфир 30 июня 2023 года.