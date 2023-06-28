SwebbTV: шведские медработники ополчились на «глобальную диктатуру ВОЗ»

В Швеции работники медицинской сферы и другие неравнодушные люди объединяются против внедрения нового наднационального законодательства ВОЗ, передаёт SwebbTV. Шведские врачи и медсёстры подписывают петицию, которая призывает власти скандинавской страны не принимать пересмотренные и обновлённые Международные медико-санитарные правила ВОЗ. По убеждению подписантов, принятие новой редакции глобального законодательства угрожает суверенитету страны.
Шведское движение по выходу из ВОЗ выступило с призывом покинуть глобалистскую организацию, которую финансирует Билл Гейтс. Это связано с планируемым введением обновлённых Международных медико-санитарных правил ВОЗ и новым законом по предотвращению пандемий, о чём основные западные СМИ почти полностью умалчивают, пишет SwebbTV.
На своей странице в сети сторонники движения пишут о том, что осенью 2023 года Швеция рискует своим суверенитетом в отношении общественного здравоохранения, в случае если шведы позволят ВОЗ стать наднациональной законодательной структурой с незыблемыми правами по принятию решений. Портал подчёркивает, что ВОЗ предлагает радикальные изменения в своём уставе — Международных медико-санитарных правилах. На практике это означает смену совещательной функции ВОЗ на законодательную. Если государства-члены не возразят против изменений, то ВОЗ получает юридически обязывающую власть над Швецией и её населением.
1 октября движение планирует провести масштабную демонстрацию против договора ВОЗ о пандемии и передаче организации новых полномочий. К движению присоединилось несколько групп несогласных шведских медработников, среди которых — Läkaruppropet. Портал SwebbTV подчёркивает, что представители этой группы убеждены, что снятие ВОЗ требований о высокой смертности при пандемии позволяет организации объявить любой грипп смертельной эпидемией. Медработники считают, на на сегодняшний день ВОЗ, по сути, превратилась в многонациональную компанию во главе с Биллом Гейтсом, в которую входит 194 стран-субподрядчиков его корпоративной империи. На момент написания статьи петицию подписали более 3500 человек.
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