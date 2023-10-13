NTD: здоровый образ жизни поможет встретить старость без болезней

Всемирная организация здравоохранения призывает людей заботиться о здоровье, чтобы сохранить его и в старости. Как передаёт NTD, ВОЗ рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой преобладают растительная пища и полезные жиры. Также необходимо делать физические упражнения для профилактики хронических болезней, которые возникают из-за ожирения.

В 2024 году в Европе людей старше 65 лет станет больше, чем детей и подростков в возрасте до 15 лет. Такие цифры приводит в новом докладе Всемирная организация здравоохранения. В связи с этим она призывает людей заботиться о здоровье, чтобы сохранить его и в старости.

ВОЗ рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой преобладают растительная пища и полезные жиры. Также необходимо делать физические упражнения для профилактики хронических болезней, которые возникают из-за ожирения.

Например, пожилым людям советуют выполнять несложные упражнения не менее двух с половиной часов в неделю. Это может быть просто прогулка быстрым шагом. Те, кто привык к физическим нагрузкам, могут бегать трусцой или плавать. Врачи говорят, что укреплять мышцы очень важно. Это улучшит подвижность и предотвратит падения, которые для пожилых нередко заканчиваются переломами.

Кроме того, физическая активность укрепляет иммунитет.

СТИВЕН УАЙТИНГ, сотрудник ВОЗ: Согласно данным, гиподинамия, избыточный вес и ожирение провоцировали тяжёлое состояние при заражении ковидом, к тому же болезнь протекала долго.

ВОЗ отмечает, что о здоровом старении людей также должны заботиться правительства стран. Так, в Финляндии к этому подходят всесторонне: в городах есть много велосипедных и пешеходных дорожек, также власти организуют различные спортивные мероприятия и внедряют другие меры.

СТИВЕН УАЙТИНГ: Общественные программы необходимы не только для физического, но и для психического здоровья. Они также важны для социальной интеграции.

Сотрудники ВОЗ подсчитали, что система здравоохранения Евросоюза могла бы экономить восемь миллиардов евро в год. Для этого нужно лишь, чтобы люди вели физически активный образ жизни и придерживались других рекомендаций.

Дата выхода в эфир 12 октября 2023 года.