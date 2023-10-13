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NTD: здоровый образ жизни поможет встретить старость без болезней
Всемирная организация здравоохранения призывает людей заботиться о здоровье, чтобы сохранить его и в старости. Как передаёт NTD, ВОЗ рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой преобладают растительная пища и полезные жиры. Также необходимо делать физические упражнения для профилактики хронических болезней, которые возникают из-за ожирения.
В 2024 году в Европе людей старше 65 лет станет больше, чем детей и подростков в возрасте до 15 лет. Такие цифры приводит в новом докладе Всемирная организация здравоохранения. В связи с этим она призывает людей заботиться о здоровье, чтобы сохранить его и в старости.
 
ВОЗ рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой преобладают растительная пища и полезные жиры. Также необходимо делать физические упражнения для профилактики хронических болезней, которые возникают из-за ожирения.
 
Например, пожилым людям советуют выполнять несложные упражнения не менее двух с половиной часов в неделю. Это может быть просто прогулка быстрым шагом. Те, кто привык к физическим нагрузкам, могут бегать трусцой или плавать. Врачи говорят, что укреплять мышцы очень важно. Это улучшит подвижность и предотвратит падения, которые для пожилых нередко заканчиваются переломами.
 
Кроме того, физическая активность укрепляет иммунитет.
 
СТИВЕН УАЙТИНГ, сотрудник ВОЗ: Согласно данным, гиподинамия, избыточный вес и ожирение провоцировали тяжёлое состояние при заражении ковидом, к тому же болезнь протекала долго.
 
ВОЗ отмечает, что о здоровом старении людей также должны заботиться правительства стран. Так, в Финляндии к этому подходят всесторонне: в городах есть много велосипедных и пешеходных дорожек, также власти организуют различные спортивные мероприятия и внедряют другие меры.
 
СТИВЕН УАЙТИНГ: Общественные программы необходимы не только для физического, но и для психического здоровья. Они также важны для социальной интеграции.
 
Сотрудники ВОЗ подсчитали, что система здравоохранения Евросоюза могла бы экономить восемь миллиардов евро в год. Для этого нужно лишь, чтобы люди вели физически активный образ жизни и придерживались других рекомендаций.
 
Дата выхода в эфир 12 октября 2023 года.
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