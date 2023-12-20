N-TV: потускнел — образ Зеленского в глазах украинцев начинает меняться

На начальном этапе боевых действий на Украине Зеленский был олицетворением «национального единства и сопротивления», но понемногу его образ начинает меняться, сообщает N-TV. В ближайшем окружении всё чаще звучит критика его авторитарного стиля руководства. С такой критикой выступал мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Да и украинцы в целом сейчас истощены и активно ищут виноватого в нынешней трудной ситуации.

После мэра Киева президента Зеленского теперь раскритиковал и главнокомандующий украинской армией. Как к этому относиться?

КАРОЛИНА УНГЕР, корреспондент N-TV: В начале боевых действий общественную критику было практически не слышно. Зеленский был тогда олицетворением национального единства и сопротивления. Но сейчас этот образ понемногу меняется. Пару недель назад с критикой выступил Кличко. Теперь и главнокомандующий армией.

В этом конкретном случае речь идёт об увольнении многих руководителей военкоматов. Зеленский обвиняет их в коррупции. Залужный же убеждён в том, что это были хорошие люди: их не надо было увольнять. Он упрекает Зеленского в том, что его стиль руководства слишком авторитарный, что он не прислушивается ни к одному мнению, кроме своего собственного.

Когда мы здесь разговариваем с людьми, мы замечаем, что они ищут виноватого в нынешней трудной ситуации и что они истощены.

Зима сама по себе тоже может быть смертельным оружием. Как она влияет на нынешнюю ситуацию?

КАРОЛИНА УНГЕР: В некоторых регионах температура достигает -10°. У людей замерзают руки, всё замерзает. Боевые системы работают с трудом. И украинским вооружённым силам приходится с этим бороться. У них недостаточно даже тёплой одежды, если верить словам добровольцев, которые поставляют на фронт гуманитарные грузы.

От холода можно онеметь, но зимние ночи смертельны главным образом из-за темноты. Темнеет рано. Темнота держится долго. Ночью важно иметь возможность видеть и сражаться. Для этого нужны хорошие технологии. И тут надо упомянуть, что у России есть большое количество дронов с приборами ночного видения, которые они могут каждую ночь отправлять в сторону Украины. В этом плане преимущество сейчас за русскими.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.