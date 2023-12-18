Рейтинги второго сезона украинского конфликта с Зеленским в главной роли сильно проседают, заявил бывший морпех США Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону. А сценаристами этого сериала выступают западные спецслужбы. По мнению Риттера, будущее Зеленского предрешено: когда рейтинги начинают падать, сценаристы обычно убирают основных персонажей, заменяя их на новых.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Зеленский — это человек, который изжил всю свою полезность. Он был тем, кого за ручку привели к власти. Взгляните на его сериал «Слуга народа», посмотрите, кто его финансировал и когда это всё было организовано относительно его выдвижения в президенты вместо Порошенко, — и вы увидите за этим невидимую руку западной разведки, прежде всего MI6, но также и ЦРУ. И нам это известно.

Некоторые по-прежнему говорят: «Скотт, но слухов ведь тоже много, не так ли?» Ну, не знаю. Скажите мне одно из самых известных высказываний Зеленского в начале этого конфликта. Что было написано на первом плакате с ним? Ну же! «Мне нужно оружие, а не эвакуация». Помните это? Оружие, а не эвакуация! Потому что кто-то тогда осмелился поинтересоваться, почему бы ЦРУ не вытащить его, чтобы он мог спокойно жить в своём особняке в Майами? «Мне нужно оружие, а не эвакуация», — гласили заголовки газет.

Тогда же зародился образ Зеленского-военного, того крутого парня. И с тех пор он носит эти свои футболки…

Да, теперь он приходит в конгресс в камуфляже. Люди говорят: «Купи уже себе чёртов костюм», а он всё ходит в камуфляже.

СКОТТ РИТТЕР: Да, я пытался сказать ему: «Знаешь, Зеленский, зелёный цвет имеет вес только тогда, когда на нём есть орёл, глобус и якорь (эмблема морской пехоты США. — ИноТВ). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик».

В общем, суть в том, что его вознесли до небес. А потом вскрылась правда. Кто-то спросил: «Эй, мы нигде не можем найти, когда была произнесена эта речь, когда он сделал это заявление. Есть ли у вас запись, есть ли хоть что-то?» И наконец появилось заявление из посольства США. На самом деле Зеленский этого не говорил. Эта фраза была сказана сотрудником ЦРУ, прикреплённым к посольству США в Киеве.

«Получается, ЦРУ пишет сценарий всего, что говорит Зеленский?» — да! Теперь и до вас дошло! Зеленский — буквально актёр. Он актёр, играющий роль. В голове этого бедного человечка нет ни одной собственной мысли. Он читает сценарий за сценарием.

У всех такое было: смотришь хороший сериал, и первый сезон — выдающийся. А затем начинается второй сезон, и ты думаешь: «Что, чёрт возьми, случилось со сценарием?»

Особенно в наши дни, в эпоху потокового вещания. Так происходит со многими программами — первый сезон хорош, а остальные вызывают вопросы…

СКОТТ РИТТЕР: …Кто вообще пишет сценарий? Проблема в том, что они не смогли это поддерживать. Это вам не «Слуга народа», где они сделали, по-моему, сезонов пять. В этом случае у них вышел хороший первый сезон. У Зеленского получился хороший первый сезон. Он действительно был хорош. Чёрт возьми, да он заслужил «Оскар»! Спросите Шона Пенна.

Шон Пенн готов переплавить свой на боеприпасы, Украине они очень нужны.

СКОТТ РИТТЕР: А вот второй сезон идёт не особо хорошо. Плохой сценарий и всё такое. И вы знаете, что происходит, когда сезон начинает проседать, — пора убить несколько человек. Нужна свежая кровь. И я уверен, что Зеленского убьют. Возможно, даже в буквальном смысле. Но как минимум он просто исчезнет, и они приведут на его место кого-то другого.

Это всё гротескный театр. Театр абсурда. Каждый момент, начиная с канадского парламента, который тоже был сценарным событием. Вся суть плохого сценария в том, что ты не понимаешь, что твой сценарий плохой, пока не выпустишь эпизод и все критики не скажут: «Что это за бред?» И вдруг все зрители прозревают и говорят: «Это действительно ужасный сценарий».

Дата выхода в эфир 16 декабря 2023 года.