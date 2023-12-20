«Потрёпанная» украинская армия испытывает острую нехватку в живой силе. Коррупция и различные послабления позволяют многим горожанам избежать призыва, поэтому большую часть пехоты составляют 40- или 50-летние деревенские жители, которые зачастую испытывают проблемы со здоровьем, пишет The Wall Street Journal.

Украина нуждается в восстановлении своей «потрёпанной» армии. Пехота, которая несёт на себе основную тяжесть боевых действий, испытывает хроническую нехватку личного состава, пишет The Wall Street Journal.

Самые высокомотивированные бойцы ВСУ вызвались добровольцами в самом начале конфликта. Те, кто не был убит или ранен, часто признаются, что они измотаны. Сейчас войскам приходится полагаться на призыв — а иногда и на облавы — для пополнения своих рядов, отмечает издание.

Но, по мнению экспертов, существующая в стране «шаткая» система призыва не обеспечивает эффективную мобилизацию. Коррупция, послабления и политическая осторожность позволили большей части городского среднего класса избежать сражений в холодных и грязных окопах.

Вместо них на фронт отправляют жителей деревень или небольших городов, которые не имеют возможности откупиться. Причём в основном это мужчины от 43 до 50 лет, которые нередко имеют проблемы со здоровьем.

«Качество пополнения неудовлетворительное», — сообщил The Wall Street Journal опытный пехотинец, воевавший под Авдеевкой. «Я физически не тяну. К большому сожалению, мне уже не 20», — заявил изданию 47-летний солдат ВСУ.

Задержание призывников или их уличные стычки с сотрудниками военкоматов, которых регулярно обвиняют в повальной коррумпированности, стали обыденным делом для Украины. Некоторые подобные инциденты, снятые на камеру, попадали в интернет, подчёркивает издание.

Закон запрещает большинству украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за рубеж. Тем не менее определённое количество граждан покинули страну, чтобы избежать призыва, давая взятки при пересечении границы, напоминает The Wall Street Journal.

На нынешнем этапе конфликта найти желающих отправиться в пехоту становится особенно сложно. В результате ослабления западной поддержки настроения украинцев омрачаются, а боевые действия на передовой становятся «ещё более устрашающими», отмечается в статье.

Вдобавок ко всему ВСУ не могут похвастаться какими-то успехами на фронте, что лишь усиливает упаднические настроения в обществе. Летнее наступление, на которое правительство Зеленского возлагало большие надежды, не оправдалось и вынудило Киев задуматься о новом призыве, обращает внимание The Wall Street Journal.