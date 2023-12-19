Times: проблема массового ожирения может стать фатальной для Великобритании

За шесть лет количество госпитализаций, связанных с ожирением, удвоилось и превысило 3 тыс. человек в день, сообщает The Times. Избыточный вес влияет не только на здоровье людей, но и на их работоспособность, а как следствие — на экономику страны. Эта проблема обходится Великобритании в £98 млрд в год.

Проблема ожирения на территории Великобритании только усугубляется. В день госпитализируют 3 тыс. человек. Это в три раза больше, чем из-за курения, пишет The Times.

Правительство обвиняют в нежелании как-то решать эту проблему, которая наносит ущерб обществу и сдерживает экономику. «Министры упустили множество возможностей сделать Великобританию более здоровым местом для жизни, вместо этого предпочитая снова и снова пинать консервную банку по дороге», — заявила заместитель лидера либерал-демократов Дейзи Купер.

Ожирение ведь не только способствует развитию многих хронических заболеваний и ухудшает общее состояние — оно ещё вредит и работоспособности человека. Согласно опубликованным в этом месяце данным, проблема ожирения обходится Великобритании в £98 млрд в год. Это в том числе экономические потери.

Больше всего проблеме избыточного веса подвержены жители бедных районов. Например, Лутон — район с самым большим ущербом для здоровья от ожирения: в прошлом году на каждые 20 жителей приходилась одна госпитализация. Проблема настолько сильно влияла на жизнь людей, что было принято решение запретить рекламу различного фаст-фуда. Показатели в таких неблагополучных районах в десятки раз превышают аналогичные в состоятельных.

Дейзи Купер призывает «возродить планы по введению 9-часового перерыва на рекламу вредной пищи». Также она считает необходимым выделить больше средств на нужды здравоохранения. Ведь эта проблема принимает немыслимые масштабы и может нанести огромный вред экономике и здравоохранению Великобритании.