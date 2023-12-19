За шесть лет количество госпитализаций, связанных с ожирением, удвоилось и превысило 3 тыс. человек в день, сообщает The Times. Избыточный вес влияет не только на здоровье людей, но и на их работоспособность, а как следствие — на экономику страны. Эта проблема обходится Великобритании в £98 млрд в год.
Проблема ожирения на территории Великобритании только усугубляется. В день госпитализируют 3 тыс. человек. Это в три раза больше, чем из-за курения, пишет The Times.
Правительство обвиняют в нежелании как-то решать эту проблему, которая наносит ущерб обществу и сдерживает экономику. «Министры упустили множество возможностей сделать Великобританию более здоровым местом для жизни, вместо этого предпочитая снова и снова пинать консервную банку по дороге», — заявила заместитель лидера либерал-демократов Дейзи Купер.
Ожирение ведь не только способствует развитию многих хронических заболеваний и ухудшает общее состояние — оно ещё вредит и работоспособности человека. Согласно опубликованным в этом месяце данным, проблема ожирения обходится Великобритании в £98 млрд в год. Это в том числе экономические потери.
Больше всего проблеме избыточного веса подвержены жители бедных районов. Например, Лутон — район с самым большим ущербом для здоровья от ожирения: в прошлом году на каждые 20 жителей приходилась одна госпитализация. Проблема настолько сильно влияла на жизнь людей, что было принято решение запретить рекламу различного фаст-фуда. Показатели в таких неблагополучных районах в десятки раз превышают аналогичные в состоятельных.
Дейзи Купер призывает «возродить планы по введению 9-часового перерыва на рекламу вредной пищи». Также она считает необходимым выделить больше средств на нужды здравоохранения. Ведь эта проблема принимает немыслимые масштабы и может нанести огромный вред экономике и здравоохранению Великобритании.
Российский президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными России странами, в том числе с Соединёнными Штатами и Великобританией.
Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, в чём заключается особенность детей с девиантным поведением, а также объяснила, опасно ли хранить оружие в подобных семьях.
В прошлом и этом году по программам, разработанным в столице, около 800 человек прошли обучение по специальности «Цифровой инженер», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.
Ирландский премьер-министр Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в настоящий момент Ирландия переживает самый серьёзный миграционный кризис в своей истории из-за Украины.
Центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара выпустили вкладыш в буклет «Метр с книжкой» по случаю предстоящих новогодних каникул. В нём собрана полезная литература к Новому году.
В сети 28 декабря выйдет музыкальное киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором авторы проекта дают возможность зрителю увидеть, что было бы, если бы российские артисты заговорили и запели на французском языке.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, заявил, что не верит в скорое вступление Украины в Евросоюз.