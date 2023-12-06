DT: британцы ежегодно теряют миллиарды из-за связанных с ожирением проблем
Ожирение обходится британской экономике почти в £100 млрд каждый год. Как свидетельствует доклад, подготовленный Институтом Тони Блэра, негативное воздействие избыточного веса на национальную производительность труда фактически оказалось в девять раз сильнее, чем считалось ранее, сообщает The Daily Telegraph.
Общая стоимость связанного с этим ущерба оценивается сейчас в £98 — включая в том числе £63 млрд потерь в связи с менее здоровой и более короткой жизнью. Это эквивалентно примерно 4% ВВП Великобритании, отмечается в статье.
Проблема ожирения уже дорого обходится для британской экономики. Но по прогнозам экспертов, в течение следующих 15 лет связанные с этим издержки вырастут ещё на £10 млрд, если не принять срочные меры.
Как заявила Гермиона Дэйс из Института Тони Блэра, проведённый ими анализ показал, что «здоровье нации, наш экономический рост и процветание» напрямую зависят от успехов в борьбе с ожирением. «Нам нужен свежий подход, чтобы дать людям реальные возможности, перестроить продовольственную систему в пользу здорового и экономически эффективного выбора, а также снизить стимул спекулировать на продаже нездоровой пищи», — также подчеркнула она.
Генри Димблби, который ранее отвечал за продовольственную программу в Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, призвал действующее правительство ввести срочные ограничения на нездоровую пищу, по аналогии с курением, а также отказаться от попыток пичкать людей с избыточным весом лекарствами для похудения.
Правительство отложило планы по ограничению рекламы нездоровой пищи и запрету на акции по принципу «купи один — получи второй бесплатно» в отношении таких продуктов питания до 2025 года, поясняется в статье. По мнению Димблби, без срочных мер, направленных на борьбу с ожирением и внедрение культуры здорового питания и образа жизни, британцы вскоре рискуют превратиться в «больную и бедную нацию».
В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Виктория Аткинс заявила, что необходимо оказывать людям помощь и давать советы о том, как становиться здоровее, однако делать это «не в стиле няни». По словам представителя Минздрава, это ведомство «принимает решительные меры» по борьбе с ожирением, включая рекомендации по маркировке продуктов питания, финансирование занятий спортом в школах и предоставление ваучеров на здоровое питание для малообеспеченных семей.
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