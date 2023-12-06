DT: британцы ежегодно теряют миллиарды из-за связанных с ожирением проблем

Проблема ожирения негативно влияет на развитие британской экономики и обходится почти в £100 млрд ежегодно. Об этом говорится в разоблачительном докладе, подготовленном экспертами из Института Тони Блэра, пишет The Daily Telegraph. Бывший член кабинета Генри Димблби также предупредил, что если нынешнее правительство не примет немедленные меры для борьбы с ожирением и внедрения культуры здорового питания и образа жизни, британцы вскоре рискуют превратиться в «больную и бедную нацию».

Ожирение обходится британской экономике почти в £100 млрд каждый год. Как свидетельствует доклад, подготовленный Институтом Тони Блэра, негативное воздействие избыточного веса на национальную производительность труда фактически оказалось в девять раз сильнее, чем считалось ранее, сообщает The Daily Telegraph.



Общая стоимость связанного с этим ущерба оценивается сейчас в £98 — включая в том числе £63 млрд потерь в связи с менее здоровой и более короткой жизнью. Это эквивалентно примерно 4% ВВП Великобритании, отмечается в статье.



Проблема ожирения уже дорого обходится для британской экономики. Но по прогнозам экспертов, в течение следующих 15 лет связанные с этим издержки вырастут ещё на £10 млрд, если не принять срочные меры.



Как заявила Гермиона Дэйс из Института Тони Блэра, проведённый ими анализ показал, что «здоровье нации, наш экономический рост и процветание» напрямую зависят от успехов в борьбе с ожирением. «Нам нужен свежий подход, чтобы дать людям реальные возможности, перестроить продовольственную систему в пользу здорового и экономически эффективного выбора, а также снизить стимул спекулировать на продаже нездоровой пищи», — также подчеркнула она.

По оценкам экспертов, почти две трети взрослых британцев в настоящее время имеют избыточный вес или страдают ожирением, в то время как всего лишь одно поколение назад этот показатель составлял около половины. При этом наибольший рост наблюдается в самых тяжёлых весовых категориях, отмечается в статье. Британские мужчины сейчас весят в среднем на 6 кг больше, чем в 1993 году, а женщины примерно на 5 кг больше.



Генри Димблби, который ранее отвечал за продовольственную программу в Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, призвал действующее правительство ввести срочные ограничения на нездоровую пищу, по аналогии с курением, а также отказаться от попыток пичкать людей с избыточным весом лекарствами для похудения.



Правительство отложило планы по ограничению рекламы нездоровой пищи и запрету на акции по принципу «купи один — получи второй бесплатно» в отношении таких продуктов питания до 2025 года, поясняется в статье. По мнению Димблби, без срочных мер, направленных на борьбу с ожирением и внедрение культуры здорового питания и образа жизни, британцы вскоре рискуют превратиться в «больную и бедную нацию».



В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Виктория Аткинс заявила, что необходимо оказывать людям помощь и давать советы о том, как становиться здоровее, однако делать это «не в стиле няни». По словам представителя Минздрава, это ведомство «принимает решительные меры» по борьбе с ожирением, включая рекомендации по маркировке продуктов питания, финансирование занятий спортом в школах и предоставление ваучеров на здоровое питание для малообеспеченных семей.