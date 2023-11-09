The Hill: США отстают от десятков развитых стран по средней продолжительности жизни

По показателю средней продолжительности жизни Соединённые Штаты отстают от десятков других развитых стран, сообщает издание The Hill со ссылкой на отчёт Организации экономического сотрудничества и развития. Основными причинами плохих результатов США учёные называют ожирение, курение и злоупотребление алкоголем среди американцев.

Согласно отчёту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), США в настоящее время занимают худшие средние показатели по ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с другими развитыми странами, пишет The Hill.

В отчёте ОЭСР оценивается состояние здравоохранения в странах-участницах путём изучения качества здравоохранения и внешних факторов, таких как демографический, экономический и социальный. По состоянию на 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни в странах ОЭСР составляла 80,3 года. В Швейцарии был зафиксирован самый высокий показатель — 83,9 года, а в Латвии — самый низкий — 73,1 года. В Соединённых Штатах средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 76,4 года.

Япония, Швейцария и Корея возглавляют большую группу из 27 стран ОЭСР, в которых ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысила 80 лет в 2021 году. Во вторую группу стран вошли США, где средняя продолжительность жизни составляет от 75 до 80 лет. Колумбия заняла место немного выше, чем США, со средней продолжительностью жизни 76,8 года.

По данным организации, в период с 2019 по 2021 год средняя продолжительность жизни во всём мире сократилась на 0,7 года из-за пандемии COVID-19. Как отмечает автор статьи, предварительные данные за 2022 год показывают, что в некоторых странах произошло восстановление до допандемийного уровня.

В докладе отмечается, что даже до пандемии рост продолжительности жизни замедлялся, особенно среди женщин. Болезни сердца, инсульты, ожирение, диабет и старение населения мешают странам поддерживать прежние темпы сохранения высокой продолжительности жизни. Согласно исследованию, курение, употребление алкоголя и ожирение являются основными факторами риска неинфекционных заболеваний, которые являются причиной наибольшего числа смертей во всём мире. В докладе также отмечается, что загрязнение воздуха является немаловажным фактором, влияющим на состояние здоровья.

Данные показывают, что США значительно выделяются среди остальных стран по количеству курильщиков. По уровню потребления алкоголя на душу населения и смертности из-за загрязнения окружающей среды Соединённые Штаты находятся на среднем уровне по сравнению с другими развитыми странами. США являются одной из пяти стран ОЭСР, где уровень ожирения выше среднего и является ведущим риском для здоровья, резюмирует издание.