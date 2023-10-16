Nya Dagbladet: будущее поколение американцев проведёт «полжизни на таблетках»

Судя по текущим тенденциям, родившиеся в 2019 году американцы будут принимать рецептурные лекарственные препараты большую часть своей жизни. Девочки могут рассчитывать на приём лекарств в течение примерно 60% своей жизни, мальчики — 48%, пишет издание Nya Dagbladet со ссылкой на последнее исследование.

Доктор Джессика Хо из Пенсильванского университета провела исследование, в ходе которого был проведён подробный анализ использования американцами рецептурных лекарств. Научная работа основывается на данных опросов, проведённых среди 15 тыс. домохозяйств в период с 1996 по 2019 год.

Хо также использовала статистические данные о смертности населения США для того, чтобы оценить, как долго могут рассчитывать прожить американцы, родившиеся в 2019 году. Затем научный сотрудник объединила эту информацию с предыдущими данными с целью определить, в течение какого процента своей жизни они могут рассчитывать на приём рецептурных лекарств, пишет издание Nya Dagbladet.

В результате Хо пришла к выводу, что большинство американских мужчин начали принимать лекарства, отпускаемые по рецепту, к 40 годам, а женщины — уже к 15. В среднем мальчик, родившийся в 2019 году, может рассчитывать на приём лекарств в течение около 37 лет, или около 48% своей жизни. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Demography, девочки, родившиеся в том же году, могут рассчитывать на приём лекарств в течение 47,5 лет, или 60% своей жизни.

Кроме того, Хо отмечает значительный рост полипрагмазии, что означает использование пяти и более рецептурных лекарств от лечения того или иного заболевания. Как отмечает автор статьи, в 90-е годы большинство людей принимали только одно лекарство, отпускаемое по рецепту. Сегодня с такой же вероятностью можно предположить, что пациенты будут принимать пять или более таких препаратов.

Доктор Хо также выражает обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий от приёма нескольких лекарств, что в нынешнее время стало обычным явлением. Многие препараты существуют на рынке всего несколько десятилетий, и не все их эффекты ещё могут быть известны. Однако цель исследования заключается не в критике качества лекарств, а в их возросшем потреблении и причинах этого. По данным многих научных работ, американцы менее здоровы и живут меньше, чем их сверстники в других странах с высоким уровнем дохода, резюмирует Nya Dagbladet.