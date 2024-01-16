Rzeczpospolita: в Польше призвали готовиться к миллионам украинских беженцев

ЕС не должен обременять Польшу дополнительными квотами по принятию мигрантов, потому что, хотя все желают побед Киеву, вполне возможно, что на польскую территорию скоро хлынет очередная миллионная волна украинских беженцев, предупреждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна. В интервью Rzeczpospolita он называет эту перспективу большим бременем, к которому поляки должны быть готовы во имя своих «жизненных интересов».

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна уверен, что ЕС предстоит ответить на вызовы, связанные с формированием нового международного порядка и проведением необходимых реформ по отмене права вето, которые продвигает прежде всего Германия. В интервью Rzeczpospolita он объясняет, что нельзя парализовать ЕС позицией одной страны, и приводит пример «пророссийского» Виктора Орбана. Одновременно, принимая во внимание всю специфику украинского конфликта или конфликта на Ближнем Востоке, он призывает Польшу не торопиться с ответом по этому вопросу, а скорее продолжать участвовать в обсуждении существующих договоров ЕС.

«Основными препятствиями на пути членства Украины в ЕС являются экономические проблемы и война. Это присоединение не может привести к чрезмерному ущербу для экономических интересов Польши. Мы должны занять жёсткую позицию, но одновременно действовать конструктивно и по-дружески. Переговоры по этому вопросу займут много времени», — предупредил замминистра.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать беженцев в рамках системы обязательного распределения по ЕС, и Анджей Шейна полностью разделяет с им это видение. «Мне с ним по пути по существенной причине: Польшу нельзя обременять дополнительными обязанностями в сфере миграции, потому что, хотя мы и желаем украинцам одних лишь побед, мы не можем исключать, что российское наступление не приведёт к смещению фронта на Запад и не станет причиной того, что новые миллионы украинцев появятся в Польше, главным образом женщин и детей», — объяснил замминистра.

«Это будет огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть к этому готово. Надо относиться к этому позитивно и не поддаваться впечатлению, что Брюссель требует от нас слишком многого», — призвал он.

В беседе он также процитировал главу МИД Радослава Сикорского, который уверен, что сейчас важнейшая задача Польши заключается в том, чтобы оказать Украине как можно больше помощи именно в виде военной техники. В любом случае это будет меньше средств, нежели придётся потратить ЕС и Польше в случае потенциального сдерживания России. Следующим шагом, по мнению Шейны, станет экономическое сотрудничество между странами в восстановлении Украины после конфликта. На вопрос, должна ли Украина попытаться вернуть все утраченные территории или, наоборот, отказаться от части из них, замглавы МИД ответил следующее: «Что такое победа, пусть определяют сами украинцы. Мы не имеем права им что-либо навязывать. Однако мы должны поддерживать их настолько, насколько это необходимо. Это наш жизненный интерес». В качестве нового и важного аспекта он назвал сотрудничество оружейных отраслей обеих стран. «Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать именно с польских заводов», — подчеркнул он.

В интервью Шейна также признал, что хотя победа Дональда Трампа на президентских выборах США не будет представлять существенной угрозы для Польши, заявления американского лидера относительно НАТО и Украины не могут не вызывать беспокойство. Впрочем, он надеется на то, что это всего лишь предвыборная история. «Однако я скажу, что в эти опасные времена Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — признал замминистра. У него нет сомнений в том, что Польша — самый важный союзник Америки на восточном фланге НАТО.

Более того, замглавы МИД Польши не имеет ничего против того, чтобы и немецкие солдаты укрепили восточный фланг НАТО своим присутствием на территории его страны. В отличие от

Ярослава Качиньского, который утверждал, что нужно прожить как минимум семь поколений, прежде чем немецкий солдат ступит на польскую землю, у него совершенно другое мнение на этот счёт. «Когда за нашей восточной границей идёт война, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются. Так что, если немцы захотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, herzlich willkommen!» — подчеркнул он.

По словам Шейны, Германия — это не только союзник Польши, но и её экономический друг. Одновременно он признал, что вопрос взыскания репараций не исчезнет с повестки дня, но отныне Варшава не будет ссылаться на огромные суммы, а скорее сосредоточится на том, чтобы Берлин взял на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за последствия Второй мировой войны. Более того, без диалога и уважения к истории в этом вопросе, по его мнению, также не обойтись.