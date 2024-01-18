Economist сделала бизнес-прогноз на второй срок Трампа — всё будет по-другому

Руководители крупных корпораций порой даже с оптимизмом относятся к возможному второму сроку Дональда Трампа, пишет The Economist. Однако журналист издания предупреждает: экономические условия изменились, поэтому вряд ли его меры по снижению налогов произведут положительный эффект.

Когда Дональд Трамп покинул Белый дом в 2021 году, руководители крупных американских компаний вздохнули с облегчением, пишет The Economist. Теперь, когда его возвращение кажется вполне вероятным, журналисты издания пообщались с этими крупными бизнесменами и отметили, что часть из них глубоко встревожены этой перспективой, но другие спокойно относятся к грядущему хаосу.

«Людям, которые управляют крупными организациями, приходится быть оптимистичными, — пишет автор статьи. — Республиканцы в конгрессе, возможно, и говорили о том, что они являются прорабочей партией, но на практике они снизили налоги для бизнеса».

Так что в случае новой победы Трампа руководители крупного бизнеса постараются вести себя незаметно и продолжать зарабатывать деньги, не принимая участия в деловых советах президента. «Действительно, если бы Трамп заключил сделку с Россией, которая положила бы конец войне и продала Украину, это было бы плохо для западной цивилизации. Но это позволит сократить счета за электроэнергию», — пишет автор статьи. Более того, многие жалуются и на Джо Байдена: он хочет повысить налоги для компаний, а также устраивает другие препоны бизнесу.

Но автор статьи отмечает, что оптимизм в отношении экономического регулирования Трампа — это самоуспокоение. Его стратегия, которая вряд ли изменилась со времён первого срока, сегодня работала бы по-другому. Во время его первого срока экономика показывала результаты лучше, чем ожидали многие экономисты, в частности потому, что стратегия Трампа оказалась более умеренной, чем он обещал. Сильный экономический рост и низкая инфляция маскировали ущерб от протекционизма Трампа, пишет автор.

Но экономические условия изменились. Последние два года власти пытаются снизить инфляцию, рынок труда остаётся напряжённым. В результате экономика более склонна к перегреву. Бюджет тоже в худшем состоянии. В 2016 году годовой дефицит составил 3,2% ВВП, а госдолг — 76% ВВП. Прогнозы на 2024 год — 5,8% и 100% соответственно. Если Трамп снова будет добиваться снижения налогов, придётся повысить процентные ставки, а значит, для бизнеса инвестиции станут дороже, а для правительства — обслуживание растущей суммы госдолга.

Вероятно, вырастут пошлины на импорт из Китая, а это нравится не всем. Трамп также обещал провести крупнейшую депортацию в американской истории, чтобы сократить число нелегальных иммигрантов. Это станет шоком для рынка труда.

При этом Трамп — хаотичный лидер и может менять позицию несколько раз в день. А бизнес больше всего боится неопределённости. С Трампом она гарантирована.

Эта непредсказуемость может сделать второй срок Трампа намного хуже, чем первый. У его администрации не будет представителей, играющих сдерживающую роль. Может увеличиться количество экстремистских выступлений. И вряд ли большие боссы смогут абстрагироваться и сосредоточиться на цифрах: сотрудники, клиенты и пресса будут требовать от них проявления позиции. При этом администрация может возражать против любого намёка на критику.

В долгосрочной перспективе такое положение может привести и к социальным потрясениям: в странах Латинской Америки в ситуации, когда большой бизнес начинает ассоциироваться с авторитарными лидерами, в итоге на волне оказываются идеи социализма. «В Америке об этом, кажется, и подумать нельзя. Но так же и подумать нельзя было до недавнего времени и о втором сроке Трампа», — делает вывод журналист The Economist.