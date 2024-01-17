FA: Трамп ещё не стал президентом, но уже влияет на американскую геополитику и отношения с союзниками

У Дональда Трампа есть все шансы победить в этом году на президентских выборах в Соединённых Штатах и возглавить Белый дом, к чему уже начали готовиться лидеры многих стран мира, пишет журнал Foreign Affairs. Предстоящее главное политическое событие года в Америке оказывает влияние на принятие судьбоносных государственных решений руководством различных держав, ведь они прекрасно понимают, что через год им придётся иметь дело с совсем другим американским правительством.

Предстоящие в ноябре президентские выборы в США уже сейчас оказывают влияние на правительственные решения различных держав по всему миру. Лидеры государств начинают осознавать тот факт, что через год бывший глава Белого дома Дональд Трамп действительно может вернуться в президентское кресло. В этой связи руководство некоторых стран всё чаще учитывают это обстоятельство в своих отношениях с Вашингтоном, пишет журнал Foreign Affairs.

Ставка, сделанная президентом России Владимиром Путиным на Трампа в вооружённом конфликте с Киевом, представляет собой яркий пример такой стратегии. В последние месяцы, когда на поле боя возникла «тупиковая» ситуация, возросли слухи о готовности Путина положить конец украинскому кризису, однако гораздо более вероятно, что вооружённое противостояние в следующем году не закончится. Всё дело в том, что Путин готов ждать, когда обещавший «прекратить за один день» конфликт на Украине Дональд Трамп придёт к власти, ведь есть шанс, что переизбравшийся Трамп предложит гораздо более выгодные для России условия, чем всё то, что на сегодняшний день предложил бы Джо Байден или на что согласился бы Зеленский, полагает автор статьи.

Союзники Украины в Европе, напротив, рассматривают Трампа как угрозу безопасности Европы, поскольку сомневаются в том, что США будут готовы защищать регион в случае потенциального нападения. В частности, немцы помнят заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель после её напряжённых переговоров с Трампом, после которых она говорила, что европейцы «должны будут бороться за своё будущее самостоятельно», напоминает Foreign Affairs.

Европа пребывает в ужасе при мысли о том, что при администрации Трампа США могут выйти из состава НАТО. На сайте предвыборной кампании Трампа можно найти призывы к «фундаментальной переоценке цели и миссии НАТО». Находясь в раздумьях, сколько танков или артиллерийских снарядов отправить Киеву, некоторые европейцы сейчас делают паузу, чтобы задаться вопросом, может ли им понадобиться это оружие для собственной защиты, если Трамп будет переизбран в ноябре.

Раньше было время, когда разногласия между демократами и республиканцами по основным вопросам внешней политики были настолько незначительными, что они были незаметны, однако нынешнее десятилетие к этой эпохе не относится. Конституция США предусматривает раз в четыре года проводить событие, которое в мире бизнеса называется «попыткой рейдерского захвата».

В результате по любому вопросу — будь то переговоры по климату, торговле или поддержке Украины со стороны НАТО — Байден и его внешнеполитическая команда оказываются всё более уязвимыми и испытывают трудности, поскольку их партнёры сопоставляют обещания или угрозы Вашингтона с вероятностью того, что через год им придётся иметь дело с совсем другим американским правительством. Текущий год обещает стать опасным годом на фоне того, как весь мир наблюдает за политикой США с нотками неверия, восхищения, ужаса и надежды, ведь все понимают, что в результате политического театра будет выбран не только следующий президент Соединённых Штатов, но и самый влиятельный лидер на планете, завершает Foreign Affairs.