FA: Трамп ещё не стал президентом, но уже влияет на американскую геополитику и отношения с союзниками

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После победы в Айове Трамп напомнил избирателям о своих отношениях с Путиным Bloomberg
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Rzeczpospolita: в Польше призвали готовиться к миллионам украинских беженцев Rzeczpospolita
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Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил о необходимости реализации соглашений Тегерана и Исламабада по борьбе с терроризмом.
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Макгрегор: у планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех
У планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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Генерал ВВС Франции Дютартр: НАТО не хватает зенитных ракет для помощи Украине
Генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр заявил, что у Европы не хватает зенитных ракет, чтобы помогать Украине.
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Британские ВМС заявили о неизвестном БПЛА у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило о получении данных о неизвестном беспилотном летательном аппарате, который был зафиксирован к юго-востоку от побережья Йемена.
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В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС
Таганский районный суд города Москвы зарегистрировал коллективный иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой, а также ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Об этом ТАСС сообщили в суде.
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Нидерланды и Дания передадут Киеву два отремонтированных танка Leopard 2
Два из 14 отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания купили для Украины, готовы к использованию, вскоре их передадут Киеву.
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Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас формируется новый миропорядок.
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Ирак подал жалобу на «агрессию» Ирана в Совбез ООН после ударов по Эрбилю
Ирак подал жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану.
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Посол Келин: нет ни единого шанса на начало конфликта между Россией и Британией
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британской радиостанции LBC, что не видит ни единого шанса на то, что между Россией и Великобританией может начаться вооружённый конфликт.
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Макрон: Париж и Киев в ближайшие недели подпишут договор о безопасности
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.
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Евлоев: для меня было бы хорошо, если бы Топурия победил Волкановски
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о поединке между австралийцем Александером Волкановски и грузином Илией Топурией.
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Мали победила ЮАР в матче первого тура Кубка Африки по футболу
Сборная Мали победила команду ЮАР в матче групповой стадии Кубка африканских наций 2023 года в Кот-д'Ивуаре.
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Три человека пострадали, один погиб при пожаре в квартире Петербурга
Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате пожара в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры города.
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AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций.
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«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче Серии А
«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Экс-замминистра Тука: российская армия массово оснащена ночными дронами
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom, что российская армия массово оснащена ночными дронами, в отличие от ВСУ.
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На Украине арестовали судью по подозрению в содействии уклонению от мобилизации
Судья Белгород-Днестровского суда Одесской области Александр Боярский арестован по подозрению в причастности к схеме, которая позволяет мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выезжать с Украины.
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Голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках
Голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.
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Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту попытки похищения ребёнка в Воронеже
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе проверки, инициированной по факту попытки похищения первоклассницы из школы в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
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Corriere della Sera: Шумахер летом может впервые после травмы головы появиться на людях
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер может впервые появиться на публике после тяжёлой травмы головы.
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В Днепропетровской области слышны взрывы
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Днепропетровской области.
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Антонов: Россия требует от США усилить охрану её дипмиссий в связи с выборами
Посольство России в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России.
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Полковник Макгрегор: украинцы не хотят добровольно вступать в ряды ВСУ
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы пытаются всячески избежать военной службы и не хотят добровольно вступать в ряды украинской армии.
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Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для Киева
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNBC, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.
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Гол Рамоса помог «Севилье» обыграть «Хетафе» и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
«Севилья» победила «Хетафе» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.
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В ГД предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких
Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иностранных агентов ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи. Копия письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
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Министр торговли Саудовской Аравии: королевство пока не стало членом БРИКС
Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби утверждает, что королевство официально пока не стало членом БРИКС, его слова приводит Al Arabiya.
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Мужская сборная Испании впервые в истории стала чемпионом Европы по водному поло
Сборная Испании по водному поло победила команду Хорватии в финале чемпионата Европы.
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Залужный рассказал главе военного комитета НАТО об обстановке на фронте
Главком ВСУ Валерий Залужный по телефону рассказал главе военного комитета НАТО Робу Бауэру об обстановке на фронте, а также обсудил с ним тактику и стратегию Украины и альянса.
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В ХК «Сочи» сообщили, что получивший рассечение коньком Перевалов чувствует себя нормально
В пресс-службе «Сочи» сообщили, что нападающий Александр Перевалов чувствует себя нормально.
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В Белом доме подтвердили, что Джон Керри покинет администрацию президента США
Информация, что специальный представитель президента США Джо Байдена по климату Джон Керри в ближайшие месяцы покинет занимаемую им должность, соответствует действительности. Об этом сообщили в Белом доме.
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Непомнящий сыграл вничью с Донченко в четвёртом туре шахматного турнира в Нидерландах
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с немцем Александром Донченко в четвёртом раунде международного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
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Sabah: Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит карьеру в «Бешикташе».
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Пакистан предупредил, что удары Ирана могут привести к серьёзным последствиям
Пакистан решительно осуждает нарушение воздушного пространства страны со стороны Ирана и предупреждает, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям.
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Центробанк предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки
В Госдуму внесли предложение позволить Центробанку с 1 июля ограничить выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам.
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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы раздаются 16 января в Харькове на северо-востоке Украины. Информацию об этом предоставил мэр города Игорь Терехов.
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Плющев: ожиданий от возвращения Ковальчука было гораздо больше
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».
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NYT: чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине
Чиновники и представители бизнеса из Европы и других стран мира во время встречи в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине, пишет американская газета The New York Times.
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На Украине пообещали наказать виновных после показа на ТВ карты России с Крымом
Лица, ответственные за демонстрацию в эфире телеканала «Мы — Украина» карты с Крымом в составе России, будут найдены и наказаны. Об этом сообщается на сайте украинского вещателя.
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Саудовская Аравия победила Оман в матче первого тура Кубка Азии
Сборная Саудовской Аравии победила команду Омана в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
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Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
На военную поддержку Украины в 2024 году Германия планирует потратить €7 млрд, сообщило немецкое правительство.
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Бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Куличенко скончался в возрасте 84 лет
Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко.
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МИД России: Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских
Справедливого и устойчивого мира на Украине нельзя добиться, поставив во главу угла ультимативную «формулу Зеленского», заявил МИД России. В основе этой формулы лежат оторванные от реальности требования Киева, подчеркнули в Москве.
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Marca: Бензема не рассматривает вариант перехода из «Аль-Иттихада»
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не планирует покидать саудовский клуб.
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Кирби: США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине
США сейчас не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга.
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Tasnim: США эвакуируют военную базу в Сирии
Повторяющиеся нападения боевиков в Сирии вынудили американских военных начать эвакуацию персонала базы в Хемос в окрестностях города Эль-Камышлы. Такую информацию приводит иранское агентство Tasnim.
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СЕНТКОМ: США уничтожили четыре ракеты хуситов на территории Йемена
Четыре противокорабельные баллистические ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» уничтожили на территории Йемена американские военные. Информацию об этом предоставило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).
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В МВД отреагировали на призыв ограничить право иностранцев продавать алкоголь
Тема розничной торговли алкогольной и табачной продукцией иностранцами в России является злободневной, однако ограничения и запреты на это вводятся законодателями, а МВД их исполняет. Так представитель ведомства Ирина Волк прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить иностранным гражданам право участвовать в торговле алкоголем и табаком.
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Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в номинации лучшему футболисту по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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МИД России: Украина и Запад в Давосе не смогли расширить антироссийский лагерь
Украине и Западу на встрече в копенгагенском формате 14 января в Давосе так и не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа, заявил МИД России. Кроме того, углубились разногласия между представленными там странами, констатировала представитель министерства Мария Захарова.